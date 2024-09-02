США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую

Почти погребенная под американскими санкциями Huawei по итогам первой половины 2024 г. получила почти $8 млрд чистой прибыли. США пытаются уничтожить компанию на протяжении шести лет, но безуспешно – она не только выстояла под всеми санкциями, но также продолжает разрабатывать смартфоны, в том числе и уникальные, процессоры и осваивать новые техпроцессы.

Все усилия тщетны

Китайская компания Huawei получила чистую прибыль в размере, эквивалентном $7,7 млрд (55,1 млрд юаней) по итогам первой половины 2024 г., пишет портал Tom’s Hardware. С одной стороны, это сравнительно немного для столь крупной ИТ-корпорации с мировым именем, с другой – она уже шесть лет, с 2018 г., находится под американскими санкциями в рамках торговой войны между КНР и США.

Более того, Huawei демонстрирует еще и рост финансовых показателей, что дополнительно указывает на несостоятельность санкций США. Так, по итогам первого полугодия 2024 г. ее выручка достигла 417,5 млрд юаней ($58,8 млрд), что более чем на треть (на 34,3%) больше, нежели годом ранее. Чистая прибыль ИТ-гиганта подскочила за на 18,2% год к году, составив в национальной валюте Китая 55,1 млрд юаней ($7,7 млрд). То есть доля чистой прибыли в общей выручке – более 10%.

По данным Tom’s Hardware, это еще и одни из самых высоких показателей выручки и чистой прибыли для Huawei за последние несколько лет. Например, выручка Huawei за первую половину 2019 г., когда санкций США против нее было введено в разы меньше, составила около 401,3 млрд юаней ($56,5 млрд).

Также важно подчеркнуть, это первый случай, когда чистая прибыль Huawei за первое полугодие превысила 50 млрд юаней (для сравнения, в первой половине 2023 г. было 46,6 млрд юаней, $6,56 млрд), а рентабельность достигла 13,2%.

Разделяй и унижай США

Современный бизнес Huawei можно поделить на пять основных секторов – это ИКТ-инфраструктура, потребительский бизнес, облачные вычисления, цифровая энергетика и интеллектуальные автомобильные решения. Huawei предпочитает не раскрывать финансовые показатели по каждому из этих сегментов по отдельности, но из отчета за первое полугодие 2023 г. становится ясно, что главный драйвер роста доходов компании – это потребительский сегмент. Huawei написала это в отчете открытым текстом. В то же время облачный бизнес Huawei хоть и не приносит компании столько же денег, но демонстрирует при этом самый быстрый рост показателей.

Потребительский сегмент – это в случае с Huawei в первую очередь смартфоны. Компания делает ставку не только на инновационные решения (сейчас она ведет разработку мобильника с гибким экраном, складывающегося в двух местах), но и на собственные процессоры. Так, мобильники линеек Mate и Р базируются на чипах серии Kirin 9000, выпущенных китайским контрактным производителем электроники SMIC. Также у нее есть чипы Ascend 900 с упором на ИИ-вычисления, которые тоже производит SMIC.

Что-то пошло не так

США очень активно стремятся выгнать Huawei сразу с двух рынков – они хотят помешать ей создавать новые смартфоны и выпускать новые процессоры. В первом случае власти страны весной 2019 г. заставили Google закрыть Huawei доступ к ее мобильным сервисам, что моментально обрушило их продажи – мало кому нужны Android-смартфоны без предустановленных YouTube, Drive, Gmail и, конечно же, без магазина приложений Google Play.

Спустя год, в мае 2020 г., под давлением США тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный вендор полупроводников, лишилась одного из крупнейших на тот момент клиентов – Huawei. Ей было запрещено выпускать для нее процессоры по современным нормам, а устаревшие топологии Huawei не интересовали.

Также власти США отняли у Huawei ее «дочку» – компанию Honor, которая, как и Redmi у Xiaomi, выпускала для нее недорогие «народные» гаджеты. И это лишь часть примеров, как американские власти пытались уничтожить Huawei.

Однако на проблему с сервисами Google Huawei ответила сначала собственной экосистемной платформой Harmony OS, а затем и своими мобильными сервисами Huawei Mobile Services. Harmony OS в своем первоначальном виде была своего рода форком Android Open Source Project, но в обозримом будущем Huawei вычистит весь код Android из своей системы.

Также Huawei продолжает разработку и выпуск новых процессоров. У нее уже есть собственный инструментарий для быстрой разработки CPU, а вместо тайваньской TSMC ее чипы теперь выпускает китайская SMIC, в распоряжении которой есть почти все техпроцессы вплоть до относительно современного 5 нм. Также SMIC осваивает 3-нанометровую топологию.

Но у США еще есть возможности дотянуться не только до Huawei, но и до SMIC. В Китае нет собственного производства оборудования для выпуска микросхем, поэтому оно заказывается у нидерландской ASML – лидера этого рынка. Чиновники США через властей Нидерландов давят на ASML и мешают ей не только поставлять новое оборудование, но и ремонтировать ранее отгруженное. Руководству ASML это не по нраву, но заботится оно не о китайской ИТ-индустрии, а о прибыли собственной компании, потому что сотрудничество с КНР приносит ей миллиарды долларов на ежегодной основе.