AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia

AMD создала новый процессор, разработанный целенаправленно под ИИ-системы и крупные языковые модели и способен работать с большими объемами памяти, нежели основной конкурирующий продукт Nvidia.

Не процессор, а ускоритель

Корпорация AMD представила новый графический процессор, который должен будет составить конкуренцию аналогичным разработкам Nvidia в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Процессор MI300X обозначен как GPU (graphic processing unit), однако целевая сфера применения — высокопроизводительные системы, предназначенные для ИИ-вычислений.

На данный момент доминирующее положение в этой области занимает Nvidia. Ее рыночная доля составляет 80%, а по некоторым данным и более. Процессоры Nvidia используются в системах, на основе которых функционируют ИИ-модели ChatGPT, Bing AI и Stable Diffusion. Преимущество GPU заключается в возможности параллельного осуществления множества сравнительно простых вычислительных операций, что играет критически важную роль при обучении и использовании нейросетей.

В AMD предпочитают называть свои процессоры «ускорителями», хотя их назначение — составить конкуренцию графическим чипам Nvidia в таких сферах как ИИ и производство серверов. Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что ИИ — «это крупнейшая и стратегически наиболее важная возможность роста» для производителя процессоров.

Фото: ru.freepik AMD представила ИИ-процессор в пику основному конкуренту

«Мы предполагаем, что рынок ИИ-ускорителей в дата-центрах, чей объем в этом году составляет $30 млрд, будет поступательно расти более чем на 50% каждый год и к 2027 г. превысит $150 млрд», — отметила Су.

«Один из ключевых вопросов — это цена нового процессора, которую AMD пока не озвучивает, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Для AMD довольно типично выпускать продукты, аналогичные разработкам Nvidia, но по более низкой цене. По крайней мере, это характерно для пользовательского сегмента. Специализированные GPU Nvidia, такие как H100, стоят от $30 тыc. Если аналог AMD будет стоить дешевле при тех же показателях, Nvidia окажется под “ценовым прессом” и будет вынуждена также снизить расценки. А это повлечет за собой и снижение стоимости поддержки и эксплуатации ИИ-приложений, что приведет к дополнительному расширению целевой аудитории этих продуктов.

До 192 гигабайт памяти разом

MI300X разрабатывался целенаправленно под использование с языковыми моделями и другими передовыми ИИ-продуктами.

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Процессор может использовать до 192 ГБ памяти, что означает возможность работать с более крупными моделями, чем у конкурентов (H100, например, поддерживает только 120 ГБ памяти).

Объем обрабатываемой памяти для ИИ имеет критическое значение, поскольку ИИ-приложения осуществляют постоянно растущее количество вычислений. В демонстрации AMD MI300X обрабатывал модель Falcon, насчитывающую 40 млрд параметров. Модель OpenAI GPT-3 содержит 175 млрд параметров.

AMD планирует поставлять готовые системы на базе сразу восьми ускорителей MI300x (со всей необходимой периферией).

Кроме того, AMD представила свою собственную программную оболочку для ИИ-процессоров под названием ROCm, которую в СМИ сравнивают с CUDA, очень зрелым и популярным программным комплектом Nvidia, разработанным для управления графическими процессорами. Платформа CUDA позволяет, помимо прочего, производить самые разные, не связанные с графикой, вычисления на GPU.