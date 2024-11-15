В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X

Стартовали продажи топового игрового OLED монитора Predator X32X, основным отличием которого от прямых и косвенных конкурентов стало рекордное время реакции пикселя – 0,03 мс. Такой результат стал возможен после перехода на новую технологию создания матриц. Частота обновления UltraHD-экрана составляет 240 Гц, что в сочетании с временем реакции пикселя и пиковой яркостью до 1000 нит делает Predator X32X одним из лучших вариантов для самых требовательных геймеров и киберспортсменов. Приятная особенность новинки – поддержка работы как с РС, так и с игровыми приставками: X-Box серии X и PlayStation 5.

Основные характеристики Predator X32X: диагональ: 31,5 дюйма; радиус изгиба: 1700R; формат: 16:9; тип матрицы: OLED; разрешение: UltraHD (3840x2160); частота обновления: 240 Гц; время отклика: до 0,03 мс; пиковая яркость: до 1000 кд/м²; поддержка: VESA Display HDR True Black 400 и AMD FreeSync Premium; прочее: USB-хаб, поддержка PD 65 Вт, встроенное аудио, разъем VESA 100х100, Delta E<2.

Predator X32X – подходящий выбор для самых продвинутых геймеров и активных киберспортсменов, а также для требовательных пользователей, работающих с графикой, фото и видео. Дисплей новинки, построенный на изогнутой матрице, выполненной на технологии «органических кристаллов» с применением «квантовых точек», получил основные параметры на принципиально новом уровне, создающим условия для радикально нового пользовательского опыта. Например, скорость реакции пикселя составляет 0,03 мс, статичная контрастность – 1500000:1, а уровень яркости может достигать до 1000 нит.

Дисплей, поддерживающий VESA Display HDR True Black 400, выполняет оптимизацию контрастности для придания изображениям выразительности и детализации как в ярких, так и в темных участках. Важна высочайшая точность цветопередачи, обеспечиваемая новой матрицей: цветовой охват монитора составляет 99% цветового пространства DCI-P3, а показатель Delta E<2 предлагает максимально точную цветовую калибровку оттенков и полутонов. Разрешение изогнутого дисплея составляет классические UltraHD, соотношение сторон – 16:9, углы обзора – до 178° по обеим осям.

Predator X32X поддерживает AMD FreeSync Premium, позволяющую синхронизировать частоты сигнала, выходящего с видеокарты источника, с частотой обновления дисплея, что обеспечивает стабильность изображению.

Модель обладает поддержкой всех распространенных интерфейсов для подключения к источникам сигналов. У новинки два разъема HDMI 2.1 (к ним можно подключать как РС, так и игровые приставки), два – DisplayPort 1.4 и один USB-C.

У монитора есть встроенная аудиосистема: два динамика мощность по 5 Вт. Подключение внешних аудиоустройств возможно через аналоговый аудиовыход (jack, 3,5 мм) или через разъемы USB-хаба. У встроенного USB-хаба пять портов, один из которых – USB-C с поддержкой PowerDelivery 65 Вт, позволяющий выполнять быструю зарядку мобильных устройств, включая ноутбуки.

Predator X32X получил антибликовое покрытие Comfyview, наличие которого снижает нагрузку на зрение в разных ситуациях реального использования. В новинке реализованы фирменные технологии для уменьшения мерцания изображения и понижения яркости (Flicker-Less и Low Dimming), а также Bluelight Shield Pro, минимизирующую синюю составляющую в излучении с сохранением корректности цветопередачи.

Штатная стойка Ergo Stand позволяет настраивать положение монитора, отклоняя на углы от -5° до +20°, а также поворачивая на 20° в любую сторону. Стойка раздвижная – ее высоту можно увеличивать на дополнительные 120 мм. Монитор поддерживает разъем VESA 100х100, что допускает использование альтернативных стоек и внешних креплений. Блок питания у Predator X32X внешний, что уменьшает вес монитора и поэтому увеличивает количество моделей альтернативных стоек, подходящих для установки новинки.

Монитор Predator X32X уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена – 154999 руб.