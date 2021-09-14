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Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X

Компания Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Nitro XV272X. Новинка получила 27-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 (FullHD), минимальной скоростью отклика 0,1 мс и высокой частотой обновления 240 Гц. Помимо этого, модель имеет поддержку FreeSync Premium, сертификат VESA DisplayHDR 400 и фирменный набор технологий защиты зрения. Все это вместе обеспечивает высочайшую игровую производительность и делает монитор отличным выбором для любителей компьютерных игр.

Основные преимущества:

Nitro XV272X – высокопроизводительный безрамочный игровой монитор, разработанный специально для геймеров.

Частота обновления составляет 240 Гц, что обеспечивает максимально плавное изображение без шлейфов и других проблем.

Поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS и частоту обновления экрана, исключает разрывы кадра и артефакты в динамичных сценах и при резкой смене ракурса.

Время отклика составляет 1 мс, а при разгоне этот параметр снижается всего до 0,1 мс. Это позволяет добиться молниеносной реакции монитора на каждое действие игрока и обеспечивает преимущество в многопользовательских играх.

IPS матрица обладает максимальными углами обзора, высокой яркостью 400 нит и соответствует цветовому пространству sRGB на 99%.

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Acer Nitro XV272X

Разрешение 1920 х 1080 (FullHD) снижает нагрузку на систему и позволяет добиться более высокого уровня FPS в играх.

Сертификат VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокий уровень контрастности, а технология Black Boost обеспечивает отличную глубину черного цвета и позволяет производить настройку темных сцен.

Встроенные 2х-ваттные стереодинамики позволяют отказаться от дополнительной акустической системы и сэкономить место на столе.

Дизайн и эргономичность

Nitro XV272X унаследовал лаконичный и строгий внешний вид линейки. Монитор оформлен в темных тонах, а небольшие красные вставки намекают на игровую направленность новинки и делают дизайн более живым и интересным. Компактная подставка поддерживает изменение угла наклона от -5° до 25°, регулировку высоты, поворот в горизонтальной плоскости на 360° и портретный режим, что позволяет установить экран максимально удобно и подстроить его под любой сценарий использования. А безрамочная по трем сторонам конструкция экрана и поддержка VESA крепления позволяет легко создать систему из нескольких мониторов и поместить ее не только на столе, но и стене.

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Интеграция

Для изменения параметров монитора предусмотрены удобные кнопки на задней панели и пятипозиционный джойстик, а в качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая обладает всем необходимым функционалом по настройке.

Встроенные динамики позволяют отказаться от внешней акустики. А для подключения к источнику сигнала присутствуют два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и выход на наушники. Это дает возможность подключить монитор к нескольким источникам сигнала одновременно.

Скорость и цветопередача

Nitro XV272X оборудован качественным 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Установленная матрица обладает максимальными углами обзора и высоким уровнем яркости и контрастности, что подтверждает наличие сертификата VESA DisplayHDR 400. А поддержка технологии Acer ComfyView, которая устраняет блики, позволяет располагать монитор в любом месте, не боясь попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству sRGB на 99%. Это обеспечивает сочную и насыщенную картинку без искажений, а технология Black Boost увеличивает глубину черного цвета и дает возможность настройки затемнения.

Высокая игровая производительность достигается за счет минимального времени отклика равного 1 мс (до 0,1 мс при разгоне) и высокой частоты обновления до 240 Гц. Дополняет картину поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления и обеспечивает плавное изображение без разрывов и шлейфов даже в самых динамичных сценах.

Защита зрения

Nitro XV272X поддерживает все необходимые технологии защиты зрения. Acer Flicker-Less уменьшает мерцание подсветки, которая является основной причиной усталости глаз. Acer BlueLightShield снижает свечение синего спектра света, который наиболее вреден для глаз. А Low-dimming уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения. Вместе они существенно снижают усталость глаз и позволяют проводить более длительные игровые сессии без вреда для зрения.

Цена и доступность

Nitro XV272X уже появился в продаже на российском рынке по рекомендованной розничной цене 36,290 тыс. руб.

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