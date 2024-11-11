В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE

Нна российском рынке появился новый монитор серии Acer Vero V7 — V247YUE. Он предназначен в основном для домашнего и офисного использования, поэтому имеет популярную диагональ 23,8 дюйма. Новинка предлагает безрамочный экран с разрешением WQHD, высокую частоту обновления, широкий цветовой охват и поддержку технологии AMD FreeSync. К тому же он обеспечивает защиту глаз пользователей от вредного синего свечения и мерцания.

При производстве моделей линейки Vero используют максимально экологичные процессы. Например, для изготовления корпусов применяется вторичный пластик, а материалы упаковки могут быть полностью переработаны.

Технические характеристики Acer Vero V247YUE: разрешение: 2560x1440 пикселей; диагональ: 23,8 дюйма; тип матрицы: IPS; максимальная частота обновления: 100 Гц; время отклика: 4 мс; яркость: 300 нит; порты: 2хHDMI 2.0, 1xDisplayPort, 3,5-мм аудиоразъем; динамики: 2 х 2 Вт; поддержка AMD FreeSync; стандарт крепления VESA: 100 x 100.

Монитор предлагает 23,8-дюймовый экран на базе IPS-матрицы с минимальными рамками с трёх сторон и лаконичной подставкой, которая не занимает много места на столе. Основание ножки — плоское, что дает возможность использовать его для размещения полезных канцелярских мелочей.

При относительно небольшой диагонали модель V247YUE может похвастаться высоким разрешением 2K WQHD (2560x1440 пикселей), высокой частотой обновления в 100 Гц, равномерной яркостью до 300 нит и 99-процентным охватом цветовой гаммы sRGB. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора до 178 градусов по вертикали и по горизонтали. Такое решение отлично подойдет, в том числе для профессиональной работы с графикой.

Высокие разрешение и частота обновления делают Acer Vero V247YUE поистине универсальным. Он будет удобен не только для работы, но и для отдыха — просмотра фильмов или непривередливого гейминга. Скорость отклика составляет 4 мс (GtG). Также новинка поддерживает технологию AMD FreeSync, которая устраняет разрывы картинки в динамичных сценах.

Специальная фирменная утилита Acer Display Widget обеспечивает доступ к настройкам через экранное меню. Таком образом, не отрывая руку от мыши легко установить нужные параметры цветопередачи, частоты обновления, активировать пользовательские установки.

Для подключения техники можно использовать HDMI 2.0 (здесь их два) и DisplayPort. Также есть 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников, а в корпус монитора встроены две колонки по 2 Вт. Эргономичная ножка позволяет регулировать угол наклона монитора в пределах от -5 до 25 градусов для комфортного просмотра. Крепление VESA 100x100 позволяет установить монитор на кронштейн, что обеспечивает более гибкие возможности регулировки его положения.

Как большинство современных мониторов Acer, модель V247YUE получила самые передовые технологии для защиты зрения. В комплекс Acer VisionCare входит функция BlueLight Shield Pro, снижающая количество вредного синего спектра света. Поверхность экрана имеет матовое покрытие ComfyView, радикально снижающее количество бликов. А поскольку мерцание может вызывать усталость глаз и головные боли при долгом использовании монитора, сам экран поддерживает технологию отсечения мерцания (Acer Flicker-less) даже на низкой яркости.

Монитор Acer Vero V247YUE доступен в рознице и интернет-магазинах по рекомендованной цене от 21 ,9 тыс. руб.