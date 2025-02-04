Мониторы Acer R272E в России

Мониторы Acer R272E доступны в российской рознице. Модель Acer R272Eyi имеет базовые характеристики, а Acer R272Eymix предлагает встроенную акустику, а также комбинированный аудиоразъем для подключения наушников на корпусе. Как и в большинстве современных мониторов, в Acer R272E использована матрица с повышенной частотой обновления (100 Гц) с цветовым охватом 99% sRGB.

Технические характеристики Acer R272E: диагональ 27 дюймов, разрешение 1920x1080 пикселей, матрица IPS, максимальная частота обновления 100 Гц, время отклика 1 мс (GTG), яркость 250 нит, порты HDMI 1.4, VGA, 3,5-мм аудиоразъем (у модели R272Eymix), динамики 2х2 Вт (у модели R272Eymix), особенности: тонкий корпус, поддержка AMD FreeSync, технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare.

Концепция ZeroFrame, которую Acer использует в своих современных мониторах, позволила сделать рамки вокруг экрана почти незаметными. Подставка выполнена в форме полого цилиндра. Корпуса выполнены из пластика серого цвета.

Чтобы даже длительная работа за монитором не вызывала усталости глаз, в мониторах Acer R272E использовали фирменные технологии защиты зрения. Поверхность экрана имеет антибликовое покрытие, за счет чего глаза видят целостное изображение без артефактов от отражений. Кроме того, технология BlueLight Filter позволяет снизить до минимума излучение во вредном синем спектре от экрана. А Flicker-Less избавляет подсветку от мерцания.

Монитор Acer R272E уже доступны в рознице и интернет-магазинах. Стоимость Acer R272Eyi — цене 13760 руб., R272Eymix — 14680 руб.