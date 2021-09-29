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Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP

Acer представила на российском рынке новый игровой монитор из линейки ED2 – ED322QP. 31,5-дюймовая новинка получила минимальное время отклика и самую высокую частоту обновления экрана среди остальных устройств этой линейки. Изогнутый экран монитора подходит для продуктивной работы и игр, а большое количество портов для подключения и встроенные динамики обеспечивают универсальность и удобство. Также ED322QP поддерживает фирменные технологии защиты зрения Acer и виджет Acer Display Widget для быстрой настройки изображения и включения геймерских функций.

Acer ED322QP (полное название модели ED322QPbmiipx) — универсальная модель, впечатляющие параметры которой позволяют использовать её и для работы, и для игр. Всё внимание пользователя приковывает к себе большой 32-дюймовый экран, выполненный по технологии ZeroFrame. Отсутствие рамок и изогнутая форма с курватурой 1500R помогают лучше сосредоточиться на изображении и не отвлекаться на происходящее вокруг. Для этой же цели новинка оборудована 2-ваттными встроенными динамиками, которые помогают уменьшить количество аксессуаров на рабочем столе за счёт отказа от колонок. А любители слушать музыку и играть в игры в наушниках могут воспользоваться стандартным аудиовыходом 3,5 мм, который удобно размещён прямо на корпусе устройства. Для большей универсальности монитор получил эргономичную стойку, которая позволяет изменять угол наклона экрана, и крепление VESA для установки на стену.

Для подключения к системе монитор, как и остальные модели линейки, получил сразу несколько разъёмов: 2 порта HDMI и порт DisplayPort. А для более комфортной настройки новинка поддерживает экранный виджет Acer Display Widget, который можно включить практически мгновенно. Помимо настройки изображения, в виджете также можно активировать чисто игровые функции, например, режим Dark/Black Boost, который подсвечивает наиболее тёмные участки экрана, чтобы пользователю было проще найти скрытые места (или соперников) в играх.

ED322QP, как и остальные устройства ED2, получил поддержку современного разрешения Full HD (1920х1080). В сочетании с 32-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:9 это обеспечивает оптимальную детализацию изображения в играх и при работе с приложениями. За счёт матрицы VA новинка обладает широкими углами обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали. А высокая яркость и уровень контраста в 4000:1 позволяют сохранить читаемость текста даже при ярком внешнем освещении. Также монитор, первый в линейке, получил поддержку технологии VESA HDR10, которая расширяет динамический диапазон и помогает не терять мелкие детали изображения в сценах с большим количеством тёмных и ярких элементов. При этом ED322QP отличается качественной цветопередачей с 72-процентным охватом пространства NTSC.

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Монитор Acer ED322QP

Новинка подходит для игр за счёт высокой производительности. Частота обновления экрана в 165 Гц и время отклика в 1 мс являются самыми мощными в линейке, а поддержка технологии AMD FreeSync Premium позволяет добиться максимально плавной смены кадров в играх без разрывов и артефактов изображения. Также монитор получил поддержку фирменных технологий Acer VisionCare, которые помогут любителям игровых марафонов меньше уставать от мерцания экрана (Flicker-Less), вредного излучения из синей части спектра света (BluelightShield), отблесков на экране (Comfyview) и чрезмерной яркости изображения при плохом освещении (Low Dimming).

Новый монитор Acer ED322QPbmiipx уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки — 28990 руб.

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