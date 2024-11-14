В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V

Ультраширокоформатный геймерский монитор Predator X49V с диагональю в 1,2 метра и рекордным временем реакции пикселя в 0,03 мс стал доступен российским покупателям. Монитор получил DQHD-матрицу, которая построена на новейшей технологии OLED, обеспечивающей пиковую яркость до фантастических показателей в 1000 нит и высокие показатели контраста.

Основные характеристики Predator X49V: диагональ: 49 дюймов; формат: 32:9; радиус изгиба: 1800R; тип матрицы: OLED; разрешение: DQHD (5120x1440); частота обновления: 144 Гц; время отклика: до 0,03 мс; пиковая яркость: до 1000 кд/м²; поддержка: VESA Display HDR True Black 400 и AMD FreeSync Premium; прочее: USB-хаб, поддержка PD 90 Вт, KVM, PIP, встроенное аудио, разъем VESA 100х100, Delta E<2.

Ультраширокоформатный Predator X49V с огромной диагональю – уникальный выбор для геймеров и всех активных пользователей. Геймерам будут актуальны, в первую очередь, высокая частота обновления экрана на «органических кристаллах» в 144 Гц и экстремально малое время реакции пикселя 0,03 мс. Профессиональных пользователей порадует цветовой охват, составляющий 99% цветового пространства DCI-P3, и высокая точность цветопередачи – параметр Delta E<2.

Высокие показатели по яркости и контрастности огромного экрана способны впечатлить любого требовательного пользователя. Изогнутый дисплей новинки, построенный OLED-матрице, создает изображение с пиковой яркостью до 1000 нит и высокими показателями статической контрастности – 1500000:1. Поддержка VESA Display HDR True Black 400 обеспечивает улучшенную детализацию изображений, оптимизируя контраст каждого кадра на участках с разной яркостью: и на светлых, и на темных. Углы обзора, обеспечиваемые новой матрицей, составляют до 178° по обеим осям, что вполне достаточно для комфортной работы в самых разных кейсах практического применения.

Антибликовое покрытие Predator X49V снижает нагрузку на глаза пользователя, как и другие составляющие комплекса технологий Acer Vision Care 2.0. Кроме антибликовой технологии Comfyview комплекс включает еще три: Flicker-Less и Low Dimming – созданы для уменьшения мерцания и понижения яркости экрана, а фирменная разработка Bluelight Shield Pro позволяет уменьшать синюю составляющую в спектре монитора с сохранением корректности цветопередачи.

Для подключения к источникам сигнала у новинки возможности широчайшие. Для Predator X49V доступны все три варианта современных интерфейсов: есть разъемы DisplayPort 1.4, USB-C и два HDMI 2.1. Поддержка монитором AMD FreeSync Premium позволит автоматически синхронизировать частоту обновления дисплея с частотой сигнала от видеокарты, благодаря чему изображение будет стабильным.

Predator X49V поддерживает технологию PIP, позволяющую отображать видео сразу с двух источников сигнала: один на весь дисплей, другой – в отдельном аппаратно-определяемом окне. Поддержка KVM поможет быстро выполнять переключение между компьютерами, присоединенными к Predator X49V, используя при этом для работы единый комплект из монитора, клавиатуры и мыши.

Стойка, входящая в комплект поставки Predator X49V, позволяет отклонять монитор на углы от -5° до +15°, поворачивать его на 20° в любую сторону и увеличивать высоту размещения на дополнительные 120 мм. Новинка поддерживает разъем VESA 100х100, что допускает использование альтернативных стоек и внешних креплений, способных выдержать вес монитора с блоком питания, составляющий 9,7 кг.

Монитор получил встроенную аудиосистему из двух динамиков по 5 Вт. Для подключения внешних аудиоустройств можно использовать аналоговый аудиовыход (jack, 3,5 мм) или цифровые интерфейсы (у монитора есть USB-хаб). Встроенный USB-хаб – на пять портов, один из которых с разъемом USB-C. Порт с разъемом USB-C получил поддержку PowerDelivery с мощностью 90 Вт, что позволяет выполнять быструю зарядку ноутбуков и других мобильных устройств, подключенных к Predator X49V.

Монитор Predator X49V уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена – 159999 руб.