Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL

Компания Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL. Модель подходит для дома и офиса, отвечает всем современным требованиям и имеет поддержку FreeSync и технологий защиты зрения. Новинка получила разрешение 1920 х 1080 (FullHD), что обеспечивает высокую плотность пикселей на 23,8-дюймовом экране, а частота обновления до 75 Гц позволяет добиться четкой и плавной картинки без шлейфов и смазывания.

Основные преимущества:

Монитор Acer KB242HYL обладает высокой производительностью и подойдет как для домашнего, так и для офисного использования.

Разрешение 1920 х 1080 (FullHD) подходит к выбранной диагонали и обеспечивает высокую плотность пикселей и детализированное четкое изображение.

Частота обновления экрана составляет 75 Гц, что позволяет добиться плавного изображения без шлейфов, а поддержка технологии FreeSync исключает возможность появления артефактов и разрывов кадра.

Минимальное время отклика составляет 4 мс. Этого достаточно не только для комфортной повседневной работы, но и для некоторых игр.

Acer KB242HYL

VA матрица обладает широкими углами обзора, яркостью 250 нит и имеет поддержку Acer ComfyView. Это позволяет не бояться попадания на экран солнечных лучей и устанавливать монитор практически в любом месте.

Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству NTSC на 72%. Это обеспечивает насыщенные и живые цвета на экране.

Компактная подставка занимает мало места на столе и поддерживает изменение угла наклона экрана.

Строгий и эргономичный

Acer KB242HYL отличается консервативным и лаконичным внешним видом без каких-либо ярких декоративных элементов. В дизайне преобладают прямые строгие линии, которые удачно сочетаются с округлой формой основания ножки. Компактная подставка поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25° и занимает немного места на столе. Экран имеет безрамочную конструкцию, что визуально делает монитор изящнее, а поддержка VESA крепления позволяет установить монитор не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне. Для подключения к источнику сигнала присутствует порт HDMI 1.4 и VGA. Имеется и аудиовыход для подключения внешней акустики или наушников.

Цветопередача и производительность

Acer KB242HYL оснащен 23,8-дюймовым VA дисплеем с разрешением 1920 х 1080 (FullHD), что обеспечивает высокую детализацию картинки и комфортную плотность пикселей. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству NTSC на 72%, чего достаточно для отображения ярких и сочных цветов без искажений. Также дисплей обладает широкими углами обзора, высокой яркостью до 250 нит и имеет поддержку технологии Acer ComfyView, которая устраняет блики. Вместе это позволяет не бояться попадания солнечных лучей на экран и располагать монитор практически в любом месте.

Частота обновления экрана составляет 75 Гц, а скорость отклика 4 мс. Это обеспечивает быструю реакцию монитора и четкую картинку без шлейфов. А технология FreeSync, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана, устраняет разрывы кадров и артефакты.

Забота о зрении

Acer KB242HYL поддерживает все основные современные технологии защиты зрения. В их числе Acer Flicker-Less, которая устраняет мерцание подсветки. Acer BlueLightShield, уменьшающая свечение наиболее опасного для глаз синего спектра света. И Low-dimming, которая уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения. Вместе они обеспечивают максимально комфортный и безопасный для глаз рабочих процесс и позволяют находиться перед монитором более длительное время.

Цена и доступность

Acer KB242HYL уже появился на российском рынке по цене от 12 990 руб.