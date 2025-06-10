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Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления

Российским покупателям доступны геймерские мониторы Acer Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3, FullHD-матрицы которых построены на технологии VA. Особенность данной технологии – высокая статистическая контрастность изображения, которая у новинок составляет 3000:1, что втрое выше, чем у большинства современных моделей.

Базовые параметры едины у Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3 – частота обновления до 180 Гц, а время отклика 0,5 мс порадуют современного геймера. Плоские широкоформатные экраны с диагональю 60 и 62 см соответственно, в сочетании с тонкими рамками вокруг дисплея позволяют разместить легкие и изящные новинки на любом компьютерном столе.

Основное преимущество технологии VA, на которой построены матрицы Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3, состоит в расширенной контрастности. Статическая контрастность, обеспечиваемая матрицами новинки, составляет 3000:1, динамическая – 100000000:1. На реальных сценах контраст будет дополнительно расширен благодаря поддержке мониторами HDR10. Яркость матриц на современном уровне, она достигает 250 кд/м².

Для геймеров важны малое время отклика пикселя 0,5 мс и высокая частота обновления, которая у данных моделей достигает 180 Гц. Оба монитора получили разъемы наиболее распространенных стандартов: HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. При использовании любого варианта подключения доступна максимальная частота обновления. Поддержка технологии AMD FreeSync подстраивает частоту обновления под параметры входного сигнала, что обеспечивает стабильность изображению.

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Плотность пикселей при FullHD-разрешении у Nitro KG241YP3 составляет 93 ppi, у Nitro KG251QP3 – 90 ppi. Физический размер пикселя составляет 0,275 мм и 0,283 мм соответственно. Обе новинки поддерживает восьмибитный цвет. Цветопередача у новинок на высоком уровне: Nitro KG241YP3 обеспечивает охват цветового пространства 72% NTSC, Nitro KG251QP3 – 99% sRGB. Углы обзора матриц у новинок одинаковы: 178° по любой оси.

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В Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3 реализован комплекс VisionCare, созданный для защиты зрения пользователя и состоящий из четырех фирменных технологий Acer. Две технологии – Flicker-Less и Low Dimming – уменьшают мерцание и снижают яркость, работая в VA-матрице и в LED-подсветке, соответственно. Acer Bluelight Shield оптимизирует коротковолновую составляющую в свечении монитора, а Acer ComfyView подавляет блики, которые могут возникать на поверхности дисплея при попадании света от внешних источников.

Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3 помещены в легкие изящные корпуса. Рамки вокруг дисплея тоже тонкие, дизайн передней панели выполнен в модерновом стиле ZeroFrame. Штатная стойка мониторов позволяет наклонять дисплей на углы от -5° до +25°. Пользователь может заменить штатную стойку на иное крепление – новинки располагают разъемами VESA (100х100). Модель Nitro KG241YP3 получила внутренний блок питания, Nitro KG251QP3 – внешний. В комплект поставки мониторов включен HDMI-кабель.

Мониторы Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3 уже доступны в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена – 10499 и 10999 руб. соответственно.

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