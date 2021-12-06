Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M

Компания Acer запускает на российский рынок новый игровой монитор Nitro XV272M. Как сообщили CNews представители компании, новинка получила 27‑дюймовый IPS‑экран с разрешением 1920x1080, частотой обновления до 165 Гц и временем отклика до 1 мс, что позволяет монитору справиться с самыми требовательными современными играми. Также модель имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает FreeSync Premium и имеет фирменный набор технологий защиты зрения VisionCare 1.0.

Nitro XV272M унаследовал стильный и минималистичный дизайн линейки. Экран имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что облегчает создание мультимониторных систем. А комплектная подставка имеет компактные габариты, что позволяет сэкономить место на столе и отличается отличной функциональностью. Поддерживается изменение угла наклона от ‑5° до 25°, регулировка высоты, поворот в горизонтальной плоскости на 360° и портретный режим. А наличие VESA-крепления дает возможность установить монитор не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне.

Для подключения к источникам сигнала присутствует два порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a, что позволяет использовать монитор одновременно с несколькими устройствами. Также имеется несколько портов USB 3.0 и выход на наушники для подключения периферии.

Настройка монитора осуществляется при помощи кнопок и пятипозиционного джойстика в нижней части. А в качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая имеет полный функционал для персонализации и настройки изображения.

Acer Nitro XV272M

Nitro XV272M оснащен 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей. Данное разрешение обеспечивает комфортную плотность пикселей и высокую детализацию изображения при невысокой нагрузке на видеокарту. Дисплей обладает широкими углами обзора, высокой яркостью 400 нит и поддерживает технологию Acer ComfyView, которая устраняет блики. Это позволяет устанавливать его в любом месте, не боясь попадания солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству sRGB на 99%. Это обеспечивает яркие и сочные цвета без искажений, а поддержка технологии Black Boost позволяет настроить затемнение.

Максимальная частота обновления составляет 165 Гц при времени отклика всего в 1 мс. Это позволяет добиться максимально плавного изображения без шлейфов и размытия, а также моментальной реакции монитора на любое действие игрока. Завершает картину технология FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана, устраняя разрывы кадра и артефакты в динамичных сценах при резкой смене ракурса.

Как проверить ЭЦП? Интеграция

Монитор Nitro XV272M получил поддержку фирменного набора технологий защиты зрения Acer VisionCare 1.0. В его состав входит Acer Flicker-less, который уменьшает мерцание подсветки; Acer BlueLightShield, уменьшающий свечение наиболее вредного для зрения синего спектра света, и наконец Low dimming, затемняющий подсветку при ухудшении внешнего освещения. Это обеспечивает комфортный и безопасный для глаз игровой процесс и позволяет проводить более длительные игровые сессии без вреда для здоровья и глаз.

Nitro XV272M появится продаже на российском рынке в конце 2021 г. по рекомендованной розничной цене от 26 990 руб.

Компания Acer, основанная в 1976 г., специализируется на оказании ИТ-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое. Acer отметила 40-летний юбилей в 2016 г. и на данный момент является одной из пяти крупнейших мировых компаний по производству ПК. Штат сотрудников компании насчитывает 7000 человек, при этом компания присутствует в более чем 160 странах мира.