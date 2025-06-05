Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц

Российским покупателям стали доступны модели игровой серии Nitro – KG241YX1 и KG271X1 – основным отличием являются диагонали экранов 60 и 69 см. Однотипные FullHD-матрицы новинок оптимально подходят для современного гейминга, их частота обновления до 200 Гц, а время отклика - 1 мс. При яркости в 250 кд/м² статичный контраст, достигаемый матрицами новинок, составляет 1000:1, динамический – 100М:1. К особенностям обоих новых моделей серии Nitro следует отнести поддержку HDR10 и AMD FreeSync Premium. Корпуса мониторов с дизайном передней панели в стиле ZeroFrame выполнены из черного пластика.

Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1 построены на IPS-матрицах, технологии производства которых отлажены до совершенства. Новинки интересны малым временем отклика пикселя (0,5/1 мс) и высокой частотой обновления изображения (до 200 Гц), что важно для геймеров, но также актуально при просмотре медиаконтента, к примеру, динамичных сцен в фильмах и клипах, спортивных трансляций. Технология AMD FreeSync Premium, реализованная в новинках, способна автоматически менять частоту обновления в зависимости от параметров входного сигнала, что исключает «срывы» картинки и обеспечивает изображению стабильность при любых условиях.

Яркость, обеспечиваемая матрицами Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1, достигает 250 кд/м². Наличие поддержки HDR10 позволяет увеличить контраст изображения в условиях реального применения. Новинки работают с цветовой схемой 6bit+FRC, позволяющей обеспечить передачу до 16,7 млн. цветов. Цветопередача точна благодаря охвату 99% цветового пространства sRGB.

Углы обзора, обеспечиваемые матрицами, у обеих моделей 178° как по горизонтали, так и по вертикали.

Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1 для подключения к источникам сигнала получили одинаковый набор портов, включающий по три разъема: у каждой модели два HDMI 2.0 и по одному DisplayPort 1.2. При любом варианте подключения доступна максимальная частота обновления – до 200 Гц. В комплект поставки мониторов включен HDMI-кабель.

Новинки доступны в одном цвете — черном. Рамки вокруг дисплея экстремально тонкие, что соответствует современному дизайну в стиле ZeroFrame. Блок питания – внутренний у обеих моделей. В тонкие корпуса новинок встроены стереосистемы мощность 2x2W, а также у обеих новинок есть аналоговый аудиовыход.

Штатные стойки Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1 позволяют дисплей на углы от -5° до +25°. Пользователь может заменить штатную стойку на иное крепление – новинки располагают разъемами VESA 100х100.

Для новинок вендор реализовал полный комплекс фирменных технологий, разработанных для защиты зрения пользователей. Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1 получили поддержку всех четырех технологий, входящих в Acer VisionCare.

Технологии уменьшают все основные факторы, способствующие излишнему утомлению зрения пользователя: мерцание экрана, блики на поверхности дисплея и оптимизируют синий спектр света в излучении новинки. Для борьбы с мерцанием фирменные решения применены как в IPS-матрицах (Flicker-Less), так и в системах подсветки (Low Dimming). Матовая поверхность дисплеев, созданная по технологии Acer Comfyview, выполняющая подавление бликов от внешних источников света, и Acer Bluelight Shield, оптимизирующая короткую волну в свечении матриц, хорошо знакомы пользователям продукции вендора.

Мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1 уже доступны в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена новинок – 12100 и 14600 руб. соответственно.