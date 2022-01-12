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Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России

Компания Acer представила на российском рынке игровой изогнутый ульташирокий монитор Nitro EI491CRS. Новинка получила большой 49‑дюймовый экран с соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840x1080. Максимальная частота обновления модели составляет 144гц, а время отклика 4 мс. Это обеспечивает высочайшую игровую производительность и позволяет справиться с самыми новыми и требовательными играми. Также поддержка FreeSync Premium Pro и фирменный набор технологий защиты зрения обеспечивают максимально комфортный и безопасный игровой процесс. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные преимущества:

Максимальная частота обновления составляет 144 Гц. Это обеспечивает плавное и четкое изображение без шлейфов и размытия картинки.

Технология FreeSync Premium Pro, которая синхронизирует уровень FPS и частоту обновления экрана, исключает возможность появления артефактов и разрывов в динамичных сценах или при резкой смене ракурса.

Минимальное время отклика составляет 4 мс. Это гарантирует быструю реакцию монитора на каждое действие игрока.

VA-матрица обладает широкими углами обзора, яркостью 400 нит и высоким уровнем контрастности.

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Acer Nitro EI491CRS

Цветовой охват дисплея соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%. Это позволяет добиться высокой яркости и насыщенности оттенков без искажений.

Разрешение 3840x1080 обеспечивает комфортную плотность пикселей и высокую четкость изображения, позволяя рассмотреть все мельчайшие детали.

Наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокий уровень яркости и контрастности, а также внушительную глубину черного цвета.

Широкая диагональ экрана обеспечивает доступ к мультизадачности в режиме PIP/PBP (картинка в картинке, картинка рядом с картинкой).

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Большой 49-дюймовый дисплей с кривизной 1800R заключен в безрамочный корпус, что позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и создает эффект присутствия как в кинотеатре. Компактная трехлучевая подставка занимает минимум места на столе и поддерживает изменение угла наклона от -5° до 15°, регулировку высоты и поворот в горизонтальной плоскости, что позволяет до мелочей настроить положение экрана.

Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 1.4, один HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, что позволяет подключить монитор одновременно к нескольким устройствам.

Для настройки монитора под экраном имеется пять кнопок. В качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая представляет собой удобный инструмент для персонализации и настройки изображения.

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Nitro EI491CRS оснащен 49-дюймовым UltraWide VA-дисплеем с разрешением 3840x1080 и соотношением сторон 32:9. Также дисплей отличается широкими углами обзора и высокой яркостью 400 нит, которую подтверждает наличие сертификата VESA DisplayHDR 400. Вместе с технологией Acer ComfyView, способной убирать блики, появилась возможность размещать монитор в любом месте, не страшась попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%, чего достаточно для отображения ярких и сочных цветов без искажений. Это позволяет использовать монитор не только для игр, но и для мультимедиа и даже работы с фото- и видеоматериалами.

Высокая частота обновления до 144 Гц и поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение без разрывов кадра и шлейфов даже в динамичных сценах и при резкой смене ракурса, а скорость отклика в 4 мс гарантирует быструю реакцию монитора на любое действие игрока.

Nitro EI491CRS имеет поддержку фирменных технологий защиты зрения. Acer Flicker-less уменьшает мерцание подсветки, которое является основной причиной усталости глаз, Acer BlueLightShield минимизирует свечение синего спектра света, который наиболее вреден для зрения, а Low dimming позволяет понизить яркость экрана при ухудшении внешнего освещения. Вместе они обеспечивают более комфортный и безопасный игровой процесс для глаз и позволяют проводить более длительные игровые сессии без вреда для здоровья.

Nitro EI491CRS уже появился в продаже на российском рынке по рекомендованной розничной цене - 83 990 руб.

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