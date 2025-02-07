Тонкие мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI для дома и офиса

Мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI появились в российской рознице. У них есть матрицы с высоким разрешением, два варианта интерфейсов для подключения, базовые степени подвижности и технологии защиты зрения.

Технические характеристики Acer SA241/SB272/SB273: диагональ 23,8 дюйма (SA241YH), 27 дюймов (SB272E, SB273G0); разрешение 1920x1080 пикселей; матрица VA (SA241YH), IPS (SB272E, SB273G0); максимальная частота обновления: 100 Гц (SA241YH,SB272E), 120 Гц (SB273G0); время отклика 1 мс (GTG); яркость 250 нит; порты HDMI 1.4, VGA; особенности: поддержка AMD FreeSync, технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare

Черный матовый пластик не пачкается отпечатками пальцев, а круглая подставка занимает минимум места на столе. Гладкая задняя панель облегчает уход за мониторами.

В зависимости от потребностей можно выбрать монитор с оптимальной диагональю. Для небольших пространств подойдет SA241YH с 23,8-дюймовым экраном на основе VA-матрицы. Если хочется модель побольше, стоит обратить внимание на 27-дюймовые SB272E и, SB273G0 с IPS-матрицами. Все экраны имеют палитру из 16,7 млн цветов. У модели SB273G0 покрытие 99% sRGB. Две другие модели имеют цветовой охват 72% NTSC.

27-дюймовые модели позволяют добиться более четкого и резкого изображения за счет увеличенной плотности пикселей (Super Sharpness).

Все три модели получили похожий набор технологий для защиты зрения. В частности, это BlueLight Filter, который фильтрует свет в синем спектре, Flicker-Less, избавляющая подсветку от мерцания, ComfyView, снижающая количество бликов на экране за счет особого матового покрытия.

Подключить любую из трех моделей можно двумя способами: с помощью HDMI 1.4 или VGA. Для комфорта пользователя предусмотрена возможность наклона экрана: в моделях SB272E и SA241YH диапазон составляет от -5° до 15°, у SB272E верхний предел увеличен до 25°. При желании 27-дюймовые модели можно закрепить на стену с помощью крепления со стандартом VESA.

Мониторы уже доступны в рознице и интернет-магазинах. Стоимость Acer SA241YH составляет 10 700 руб., SB272EBI — 14 240 руб., а SB273G0BI — 13 000 руб.