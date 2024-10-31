Разделы

Техника
|

Acer UT241YA: компактный монитор или большой планшет

На российском рынке представлен новый сенсорный монитор Acer серии UT1 — UT241YA. Он подходит для дизайнеров, музыкантов, блогеров и других творческих людей. Особого внимания заслуживает дизайн с подставкой, которая позволяет наклонять экран под нужным углом для комфортного использования. Монитор может заряжать подключенный ноутбук. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Технические характеристики Acer UT241YA: разрешение 1920x1080 пикселей; диагональ 23,8 дюйма; матрица IPS; максимальная частота обновления 75 Гц; время отклика 4 мс; яркость 250 нит; порты: 1xHDMI 1.4, 1xUSB Type-C (90 Вт), 3хUSB3.2, 1хUSB-B, 3,5-мм аудиоразъем; динамики: 2 х 2 Вт; поддержка AMD FreeSync; стандарт крепления VESA: 100 x 100.

Новый монитор Acer UT241YA получил 23,8-дюймовую LCD-панель с очень узкими рамками с трех сторон и подставкой, которая удерживает монитор на поверхности стола. Кнопки управления находятся на задней стенке под правую руку, а слева есть USB-разъем для подзарядки устройств.

ac1.jpg

Acer
Acer UT241YA

Главная особенность монитора UT241YA — разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) при частоте обновления в 75 Гц. Кроме того, матрица IPS предлагает достаточный запас яркости в 250 нит и показатель контрастности 100 М:1. При этом панель имеет широкие углы обзора до 178 градусов по вертикали и по горизонтали без искажения цвета.

Одной из особенностей этой модели выступает сенсорная панель с одновременным распознаванием сразу 10 прикосновений.

Acer UT241YA на штатной подставке трансформируется в горизонтальное положение. То есть его можно превратить в планшет и работать с программами через сенсорную панель.

Производитель реализовал такие функции, как увеличение, уменьшение и поворот изображений двумя пальцами, к которым все уже привыкли благодаря смартфонам и планшетам.

С помощью фирменной утилиты Acer Display Widget можно максимально точно настроить цветопередачу, яркость, контрастность и другие показатели. Также в приложении предусмотрена возможность использования стандартных пресетов и создания пользовательского режима. Так пользователи смогут выставить оптимальные значения картинки под определенные задачи.

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов
Маркет

Эта модель может одновременно подпитывать подключенный ноутбук и выводить с него изображение. Для этого в мониторе предусмотрен порт USB-C с поддержкой протоколов DisplayPort и Power Delivery. При этом выходная мощность на зарядку ноутбука составляет 90 Вт.

Кроме того, в устройстве есть стандартный порт HDMI, 3,5-мм аудиоразъем для наушников, две встроенные колонки по 2 Вт, а также полноценный USB-хаб с тремя высокоскоростными портами USB-A (USB 3.2) и поддержкой KVM для использования одного комплекта клавиатуры и мыши с несколькими подключенными компьютерами.

Монитор можно не только установить на стол, но и закрепить его на стене. Для этого понадобится кронштейн, поддерживающий стандарт VESA 100х100.

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему
Облачные тренды

В Acer UT241YA используются технологии для защиты зрения. Это прежде всего фильтр вредного синего излучения BlueLight Shield, а также технология Flicker-Less, уменьшающая мерцание подсветки. Мерцание экрана на низкой яркости может приводить к усталости глаз и появлению головной боли. Кроме того, поверхность экрана имеет матовое антибликовое покрытие. Отсутствие бликов также снижает нагрузку на глаза.

Монитор Acer UT241YA уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 38400 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Уволенный сотрудник всемирно известной корпорации взломал сеть и едва не убил тысячи клиентов. Его профиль вовремя не заблокировали

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: