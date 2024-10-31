Acer UT241YA: компактный монитор или большой планшет

На российском рынке представлен новый сенсорный монитор Acer серии UT1 — UT241YA. Он подходит для дизайнеров, музыкантов, блогеров и других творческих людей. Особого внимания заслуживает дизайн с подставкой, которая позволяет наклонять экран под нужным углом для комфортного использования. Монитор может заряжать подключенный ноутбук. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Технические характеристики Acer UT241YA: разрешение 1920x1080 пикселей; диагональ 23,8 дюйма; матрица IPS; максимальная частота обновления 75 Гц; время отклика 4 мс; яркость 250 нит; порты: 1xHDMI 1.4, 1xUSB Type-C (90 Вт), 3хUSB3.2, 1хUSB-B, 3,5-мм аудиоразъем; динамики: 2 х 2 Вт; поддержка AMD FreeSync; стандарт крепления VESA: 100 x 100.

Новый монитор Acer UT241YA получил 23,8-дюймовую LCD-панель с очень узкими рамками с трех сторон и подставкой, которая удерживает монитор на поверхности стола. Кнопки управления находятся на задней стенке под правую руку, а слева есть USB-разъем для подзарядки устройств.

Acer Acer UT241YA

Главная особенность монитора UT241YA — разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) при частоте обновления в 75 Гц. Кроме того, матрица IPS предлагает достаточный запас яркости в 250 нит и показатель контрастности 100 М:1. При этом панель имеет широкие углы обзора до 178 градусов по вертикали и по горизонтали без искажения цвета.

Одной из особенностей этой модели выступает сенсорная панель с одновременным распознаванием сразу 10 прикосновений.

Acer UT241YA на штатной подставке трансформируется в горизонтальное положение. То есть его можно превратить в планшет и работать с программами через сенсорную панель.

Производитель реализовал такие функции, как увеличение, уменьшение и поворот изображений двумя пальцами, к которым все уже привыкли благодаря смартфонам и планшетам.

С помощью фирменной утилиты Acer Display Widget можно максимально точно настроить цветопередачу, яркость, контрастность и другие показатели. Также в приложении предусмотрена возможность использования стандартных пресетов и создания пользовательского режима. Так пользователи смогут выставить оптимальные значения картинки под определенные задачи.

Эта модель может одновременно подпитывать подключенный ноутбук и выводить с него изображение. Для этого в мониторе предусмотрен порт USB-C с поддержкой протоколов DisplayPort и Power Delivery. При этом выходная мощность на зарядку ноутбука составляет 90 Вт.

Кроме того, в устройстве есть стандартный порт HDMI, 3,5-мм аудиоразъем для наушников, две встроенные колонки по 2 Вт, а также полноценный USB-хаб с тремя высокоскоростными портами USB-A (USB 3.2) и поддержкой KVM для использования одного комплекта клавиатуры и мыши с несколькими подключенными компьютерами.

Монитор можно не только установить на стол, но и закрепить его на стене. Для этого понадобится кронштейн, поддерживающий стандарт VESA 100х100.

В Acer UT241YA используются технологии для защиты зрения. Это прежде всего фильтр вредного синего излучения BlueLight Shield, а также технология Flicker-Less, уменьшающая мерцание подсветки. Мерцание экрана на низкой яркости может приводить к усталости глаз и появлению головной боли. Кроме того, поверхность экрана имеет матовое антибликовое покрытие. Отсутствие бликов также снижает нагрузку на глаза.

Монитор Acer UT241YA уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 38400 руб.