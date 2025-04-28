В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE

У российских ритейлеров появился AOpen 27SH2UE — универсальный ультратонкий монитор с качественной IPS-матрицей, который отлично подойдет для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Он предлагает пользователям яркое и насыщенное изображение с хорошей цветопередачей, а также поддерживает технологии защиты зрения для комфортного использования в течение всего дня.

Из ключевых особенностей этой модели можно выделить тонкий и легкий корпус, высокое и детализированное разрешение WQHD, повышенную частоту обновления в 100 Гц для более плавной картинки и эргономичным дизайном. Также устройство имеет несколько портов для подключения компьютеров или игровых консолей.

Технические характеристики AOpen 27SH2UE: диагональ 27 дюймов; уУльтратонкий дизайн с толщиной дисплея всего в 7,2 мм; разрешение 2560x1440 пикселей; тип матрицы IPS; максимальная частота обновления: 100 Гц; время отклика 1/4 мс (GTG); яркость 250 нит; порты 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 3,5-мм аудиоразъем; динамики 2х1 Вт; особенности: дизайн ZeroFrame, поддержка AMD FreeSync, VRR, технологии защиты зрения защиты зрения, эргономичная подставка

Благодаря 27-дюймовому экрану с разрешением WQHD 2560x1440 монитор AOpen 27SH2UE отлично подходит для работы с документами, просмотра фильмов и интернет-серфинга. Повышенная частота обновления 100 Гц обеспечивает плавность движения на экране, а время отклика 1 мс (GtG) снижает размытие изображения, что может быть особенно полезно в динамичных играх. Монитор выполнен в дизайн-коде ZeroFrame, что делает его отличным решением для мультиэкранных конфигураций. Комплектная подставка устойчивая, но при желании можно закрепить устройство на стене благодаря совместимости с VESA-кронштейнами 100x100 мм. Сам монитор получил ультратонкий корпус толщиной всего в 7,2 мм, выполненный в черном цвете, что органично впишется в любой интерьер.





Также для любителей игр в мониторе предусмотрена поддержка технологий AMD FreeSync и VRR. Они устраняют разрывы картинки и прочие искажения, синхронизируя экран с выводом с видеокарты. Дополняет это технология HDR10, которая в связке с матрицей IPS делает изображение более глубоким и насыщенным. Особенно сильно это заметно в темных сценах.

Монитор AOpen 27SH2UE выполнен в лаконичном стиле с тонкими рамками по бокам экрана в также предлагают фирменную технологию защиты глаз при длительной работе.

Не обошлось и без специальных технологий защиты зрения: Blue Light Filter снижает нагрузку на глаза за счет уменьшения вредного синего излучения, а Flicker-Less устраняет эффект мерцания подсветки. Это особенно важно для тех, кто проводит за экраном много времени, например, в офисе или работая из дома на удаленке.

AOpen 27SH2UE поддерживает основные видеовходы — 2 HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, что делает его совместимым как с современными игровыми компьютерами, так и с ноутбуками или игровыми консолями. Это удобное решение для тех, кто использует монитор с несколькими источниками сигнала. Вдобавок на корпусе расположены разъемы для вывода аудио в виде стандартного 3,5-мм мини-джека, а для базового воспроизведения мультимедиа на борту есть 2 встроенных динамика по 1 Вт.

Новая модель монитора AOpen уже доступна в рознице и интернет-магазинах. Стоимость AOpen 27SH2UE — 14999 руб.