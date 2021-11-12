Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке

Компания Acer представит на российском рынке игровой изогнутый ультраширокий монитор Nitro EI491CRS.

Новинка получила большой 49-дюймовый экран с соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840x1080. Максимальная частота обновления модели составляет 144гц, а время отклика 4 мс.

Большой 49-дюймовый дисплей с кривизной 1800R заключен в стильный безрамочный корпус, а компактная трехлучевая подставка занимает минимум места на столе и поддерживает изменение угла наклона от -5° до 15°, регулировку высоты и поворот в горизонтальной плоскости, что позволяет до мелочей настроить положение экрана.

Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 1.4, один HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, что позволяет подключить монитор одновременно к нескольким устройствам.

Acer Nitro EI491CRS

Для настройки монитора под экраном имеется пять кнопок. В качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая представляет собой инструмент для персонализации и настройки изображения.

Nitro EI491CRS оснащен 49-дюймовым UltraWide VA-дисплеем с разрешением 3840x1080 и соотношением сторон 32:9. Также дисплей отличается широкими углами обзора и высокой яркостью 400 нит, которую подтверждает наличие сертификата VESA DisplayHDR 400. Вместе с технологией Acer ComfyView, способной убирать блики, появилась возможность размещать монитор в любом месте, не страшась попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%.

Высокая частота обновления до 144 Гц и поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение, а скорость отклика в 4 мс гарантирует быструю реакцию монитора на любое действие игрока.

Nitro EI491CRS имеет поддержку фирменных технологий защиты зрения. Acer Flicker-less уменьшает мерцание подсветки, Acer BlueLightShield минимизирует свечение синего спектра света, а Low dimming позволяет понизить яркость экрана при ухудшении внешнего освещения, обеспечивая более комфортный и длительный игровой процесс без вреда для здоровья.

Nitro EI491CRS появится продаже на российском рынке в конце 2021 г. по рекомендованной розничной цене от 83 990 руб.