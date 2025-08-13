В России начались продажи 32-дюймового монитора Acer Predator XB323QKV3 с разрешением 4K и частотой 160 Гц

На российский рынок поступил новый игровой монитор Predator XB323QKV3, который сочетает в себе футуристичный дизайн, современные технологии отображения и расширенный набор функций для геймеров. Модель предлагает широкий 32-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой обновления 160 Гц. Такое комбо гарантирует четкое изображение и плавный игровой процесс. Время отклика 0,5 мс отлично проявляет себя в динамичных играх, а поддержка технологии AMD FreeSync Premium гарантирует отсутствие разрывов и «заиканий» картинки, даже при самых высоких графических настройках.

Главное преимущество Predator XB323QK V3 — его габариты, безрамочный дизайн и отличная IPS-матрица. Диагональ дисплея в 32 дюйма с высокой частотой обновления 160 Гц превратят любую игру в захватывающее приключение. На таком экране можно с максимальным комфортом рассмотреть самые мелкие детали. Особенно полезной будет такая связка в играх с открытым миром.

Predator XB323QKV3 оснащен IPS-панелью с 95-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, что позволяет добиться высокой точности цветопередачи. Контрастность в 100000:1 и яркость до 400 нит в режиме HDR400 обеспечивают яркое и четкое отображение. Такие характеристики отлично подходят не только для игр, но и для работы с графикой и видео. Также IPS-матрица обеспечивает шикарные углы обзора 178° (по горизонтали и вертикали), что позволяет наслаждаться качественным изображением из любого положения. Картинка и цвета при этом не будут искажаться.

Монитор Acer Predator XB323QKV3, как и подобает игровым решениям, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium. Она исключает разрывы картинки, обеспечивая плавность в динамичных сценах. Высокая частота обновления в 160 Гц и минимальное время отклика 0,5 мс гарантируют мгновенную реакцию на все происходящее в игре.

Одной из сильных сторон этой модели является поддержка технологии HDMI 2.1, что позволяет наслаждаться в полной степени игровыми консолями, в том числе последнего поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X.

Predator XB323QKV3 поставляется со стильной подставкой. Она позволяет вращать монитор влево и вправо на 15°, наклонять экран в обе стороны в пределах от -5° до 20°, а также регулировать высоту до 120 мм над столом. Это помогает настроить монитор под любые предпочтения, чтобы даже самые долгие игровые сессии были максимально комфортными.

Монитор также поддерживает VESA-крепление 100x100 мм для установки на стену или кронштейн.

В Acer Predator XB323QKV3 есть все основные интерфейсы для подключения: два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, а также аудиовыход для наушников. Также предусмотрена пара встроенных динамиков мощностью по 2 Вт, что позволяет использовать его без внешних колонок.

С Predator XB323QKV3 будет комфортно работать даже при длительных сессиях. Количество бликов на экране минимизировано, благодаря матовому покрытию Acer Comfyview, а вредный синий свет фильтруется с помощью технологии Acer Bluelight Shield Pro. Также подсветка матрицы избавлена от мерцания Acer Flicker-Less, и это также снижает нагрузку на глаза.

Монитор Acer Predator XB323QKV3 уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 68799 руб.