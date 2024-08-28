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Обновленная линейка игровых мониторов Acer Predator XB3 серии

Российские ритейлеры начали продажи сразу трех новых мониторов XB3 серии из игровой линейки Predator. Модель XB273 с экраном диагональю 27 дюймов представлена в двух вариантах: XB273KV3 предлагает разрешение 4К и частоту обновления до 160 Гц, XB273UV3 — 2К, но уже 180 Гц. Также стали доступны 31,5-дюймовые XB323QUM3 (2К, до 180 Гц).

Все мониторы выполнены в обновленном безрамочном дизайне — сдержанном, стильном и лаконичном. Модели получили качественные IPS-матрицы с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей (покрытие 95% цветового пространства DCI-P3).

Predator XB273KV3 для -гейминга

Модель Predator XB273KV3bmiiprx единственная из новинок имеет разрешение 3840x2160, поэтому может быть интересна владельцам мощных игровых компьютеров, запускающих игры в 4К. Монитор подойдет под любые жанры: частота обновления 160 Гц и время отклика 0,5 мс делают его оптимальным для любых игр, от стратегий до динамичных шутеров. А поддержка AMD FreeSync Premium избавит от артефактов и разрывов за счет синхронизации частоты кадров видеокарты и монитора.

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Acer
Обновленная линейка игровых мониторов Acer Predator XB3 серии

Для того чтобы у игроков была возможность совмещать разрешение 4К с высокой частотой обновления предусмотрели интерфейсы соответствующих релизов для подключения. Это 2xHDMI 2.1 и 1xDP 1.4 с высокой пропускной способностью. Отрегулировать экран можно по углу наклона (от -5° до 25°), по высоте (в пределах 150 мм), а также углу поворота (до 25° в каждую сторону). Кроме того, можно перевести экран в портретную ориентацию, повернув его на 90°. Монитор имеет два встроенных динамика по 2 Вт.

Predator XB273UV3: высокая частота и USB-хаб

Модель с индексом XB273UV3bmiiprzx во многом похожа на предыдущую. У нее высокая пиковая яркость (до 400 нит), столь же хорошая цветопередача, такие же возможности регулировки и звукового сопровождения. Однако, есть значительные отличия.

Экран Predator XB273UV3 получил разрешение 2560x1440 пикселей и может работать с частотой обновления до 180 Гц.

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Характеристики обновленной линейки игровых мониторов Acer Predator XB3 серии

Кроме двух классических разъемов HDMI (здесь релиз 2.0) и одному DisplayPort (1.2) на корпусе есть USB-хаб, включающий 4хUSB 3.0 и 1хUSB Type-B. Также предусмотрен аудиовыход под наушники или внешнюю акустику.

Predator XB323QUM3 с большим экраном

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Цифровизация

Predator XB323QUM3bmiiphx порадует любителей больших, но не громоздких игровых мониторов. Его экран 31,5 дюйма предлагает разрешение 2560x1440 пикселей и частоту обновления 180 Гц. Это его основная особенность. Модель ориентирована на базовые потребности геймеров, имеет все актуальные интерфейсы для подключения и поддержку AMD FreeSync Premium. Уровень защиты зрения традиционно высок за счет использования тех же технологий, что реализованы и в двух предыдущих моделях.

Все новинки получили фирменные технологии для защиты зрения и снижения усталости. В частности, BluelightShield Pro позволяет снизить количество вредного синего спектра света, а Flicker-Less избавляет от мерцания. Мониторы имеют матовое покрытие экрана Comfyview. За счет отсутствия бликов не возникает проблем с чтением текста или просмотром изображений, а глаза меньше напрягаются.

Еще одна особенность новинок — улучшенная цветопередача благодаря заводской калибровке. Показатель ΔE, который характеризует разницу между цветами в реальной жизни и на экране, здесь составляет меньше 1. Мониторы также поддерживают технологии расширенного динамического диапазона (HDR10 у Predator XB323QUM3 и HDR400 у остальных моделей).

Новые мониторы уже доступны в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочные розничные цены: Predator XB273KV3bmiiprx — 33 990 руб.; Predator XB273UV3bmiiprzx — 33 990 руб.; Predator XB323QUM3bmiiphx — 44 990 руб.

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