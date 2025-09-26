Aopen 32SA2QUA — 2K-монитор для дома и офиса

В продажу поступил новый ультратонкий монитор от суббренда Acer — Aopen 32SA2QUA. Модель получила тонкий корпус с фирменным стилем ZeroFrame, большую диагональ 31,5 дюйма, а также IPS‑панель с разрешением 2K QHD, широкими углами обзора и частотой обновления до 75 Гц. Об этом CNews сообщили представители Aopen.

Основные характеристики Aopen 32SA2QUA: диагональ 31,5”; матрица IPS; разрешение 2560x1440; частота обновления 75 Гц; минимальная задержка 1 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость до 300 кд/м²; порты: 2х HDMI 2.0, 1х DP 1.2, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2х1 Вт; поддержка VESA 75х75 мм.

Дисплей Aopen 32SA2QUA с диагональю 31,5 дюйма построен на IPS‑матрице с разрешением 2560х1440 пикселей (2K QHD) и широкими углами обзора в 178° по вертикали и горизонтали. Матовое антибликовое покрытие устраняет отвлекающие отражения. Яркость матрицы достигает 300 нит. Кроме того, панель охватывает 72% цветового пространства NTSC, а глубина цветопередачи — 8‑бит + FRC (1,07 млрд оттенков) — обеспечивает ровные градиенты и комфортную работу с графикой.

Частота обновления у Aopen 32SA2QUA — 75 Гц. Технология Turbo Visual Response (TVR) с задержкой 1 мс снижает шлейфы в динамичных сценах, что полезно при просмотре видео и базовом гейминге. Также в этой модели реализована поддержка технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту кадров видеокарты и дисплея, предотвращая разрывы изображения.

Модель Aopen 32SA2QUA оснащена двумя портами HDMI 2.0 и одним разъемом DisplayPort 1.2. Такой набор интерфейсов закрывает все базовые сценарии дома и в офисе, от подключения нескольких ПК и ноутбуков до ТВ-приставок, консолей и медиаплееров. Также в мониторе есть аудиовыход 3,5 мм и встроенные стереодинамики суммарной мощностью 2 Вт. Их вполне хватит для видеоуроков, звонков и фоновой музыки.

Корпус имеет толщину 7,2 мм. Комплектная подставка позволяет регулировать наклон в пределах -5°~15°, позволяя быстро подобрать комфортный угол для работы. Для настенного монтажа или установки на кронштейн предусмотрено крепление VESA 75х75 мм.

Модель Aopen 32SA2QUA ориентирована на длительное использование, поэтому в ней реализованы фирменные технологии защиты зрения: Acer BlueLight Shield для снижение синего излучения, Flicker-less для устранения мерцания подсветки и ComfyView для комфортной работы в вечернее время. В совокупности с матовым покрытием это помогает уменьшить утомляемость глаз при многочасовой работе и обучении.

Новая модель монитора Aopen уже доступна в рознице и интернет-магазинах. Стоимость Aopen 32SA2QUA — 18 032 руб.