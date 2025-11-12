Продажи планшетов рухнули по всему миру, потому что они надоели. Никто не может придумать ничего нового, и даже iPad перестал меняться

Продажи планшетов за год просели на 4,4%. Apple, лидер мирового рынка, не в состоянии заставить покупателей пойти в магазин за новым iPad, в том числе потому что тот мало чем отличается от iPad многолетней давности. То же касается и Android-планшетов – на рынке нет по-настоящему нового продукта, а производители из года в год пытаются продавать одно и то же устройство с едва заметными изменениями.

От роста к падению

Мировой рынок планшетных компьютеров по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) показал существенное падение. Как пишет The Register со ссылкой на исследовательскую компанию IDC, он рухнул на 4,4% год к году в натуральном выражении. Поставки за отчетный период составили всего 38 млн устройств, и это в масштабах всей планеты.

Рынок планшетов сократился впервые за последние полтора года – до этого он демонстрировал исключительно рост на фоне выхода по-настоящему новых устройств и того факта, что у многие просто решили обновить свои планшеты после нескольких лет эксплуатации.

Спрос на планшеты в третьей четверти 2025 г. остался стабильным лишь на развивающихся рынках, где образовательные инициативы, государственные программы цифровизации и поставщики смартфонов, расширяющие свои предложения планшетов, продолжают стимулировать объемы поставок, говорится в отчете IDC.

«Магия» Apple больше не работает

Как пишет The Register, в числе основных причин снижения продаж планшетов – их «похожесть». Устройства разных брендов выглядят примерно одинаково вне зависимости от ценового сегмента и часто имеют очень схожие аппаратные возможности.

Ivan Samkov / Pexels Отличить Android-планшет от другого, а также от iPad с каждым разом становится гораздо сложнее

Усиливает сходство планшетов и тот факт, что подавляющее их большинство работает на одной и той же операционной системе – она установлена как на топовые планшеты Samsung, так и на бюджетные Redmi. Разница в дизайне оболочек ситуацию никак не спасает.

Единственная на мировом рынке планшетов альтернатива Android – это iPadOS, но найти ее можно исключительно на iPad. А Apple в последние годы даже не меняет дизайн большинства своих планшетов. Она из года в год продает, к примеру, один и тот же iPad Pro, в котором меняет лишь процессор и еще несколько модулей, каждый из которых размещен внутри корпуса и недоступен взгляду пользователя.

Прошивка iPadOS внешне тоже не менялась годами – лишь в 2025 г. с выходом версии 26 она получила новый «стеклянный» дизайн». Но ее можно установить и на несколько предыдущих поколений iPad – покупать новый планшет ради операционки с новой оболочкой большинству пользователей не придется.

Например, iPadOS 26 поддерживает iPad Pro третьего поколения, вышедший в 2018 г. Также ее можно установить на бюджетный iPad mini пятого поколения (2019 г.).

Ничего не меняется

За год не поменялся не только дизайн подавляющего большинства смартфонов. Изменений не претерпел, по большей части, и рейтинг производителей по объемам продаж.

Как и год назад, в III квартале 2025 г. на первом месте находится Apple – благодаря своим iPad она занимает 34,7% мирового рынка против 31,6% годом ранее. Продажи за этот период выросли с 12,5 млн до 13,2 млн устройств.

Второе место, как и прежде – у Samsung, продажи которой за отчетный период просели с 7,1 млн до 6,9 млн планшетов. Но парадокс здесь в том, что одновременно с падением продаж Samsung столкнулась с ростом доли рынка – с 17,8% до 18,3%.

Замыкает тройку лидеров компания Lenovo с продажами на уровне 3,7 млн планшетов вместо 3 млн годом ранее. Доля рынка увеличилась с 7,5% до 9,7%.

На четвертой строчке – Huawei. Рост доли – с 8,2% до 8,9%, рост продаж – с 3,2 млн до 3,4 млн.

В хвосте топ-5 находится компания Xiaomi. Рост доли – с 5,9% до 6,7%, рост продаж – с 2,4 млн до 2,5 млн.

Каждый из перечисленных вендоров увеличил свои показатели за счет всех прочих брендов. Их совокупные продажи обрушились с 11,5 млн до 8,3% а доля рынка сократилась с 29% до 21,8%.

Это говорит, в том числе, и о стремительной консолидации мирового рынка планшетных компьютеров. И тоже может указывать на рост «одинаковости» планшетов.

Недорогие устройства в цене

Рост продаж планшетов Apple обеспечил, по большей части, 10,9-дюймовый iPad. Это самый базовый планшет Apple, как по дизайну, так и по своим возможностям.

У Samsung ситуация схожая. В III квартале 2025 г. покупатели очень интересовались ее планшетами серии Galaxy Tab A, то есть сами доступными. Эта тенденция ярче всего проявилась в развивающихся странах.