Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном

Компания Aopen представила на российском рынке новый монитор из линейки HC5: Aopen 27HC5RZ, предназначенный для геймеров. Изогнутый дисплей с радиусом кривизны 1500R и соотношением сторон 16:9 позволит с головой окунуться в мир виртуальных развлечений, обеспечивая естественный обзор с минимизацией слепых зон. Для более удобной работы с монитором предусмотрена регулировка положения монитора по горизонтали и вертикали, а технологии защиты зрения снижают нагрузку на глазные мышцы при длительных игровых сессиях.

Основные моменты

Большой 27-дюймовый экран с тонкими рамками, разрешением Full HD (1920x1080 точек), высокой частотой обновления (до 240 Гц) и быстрым откликом (до 1 мс) гарантирует быстрый и плавный вывод контента.

Кривизна экрана с радиусом до 1500R обеспечивает захватывающий игровой процесс за счет более естественного угла обзора, а тонкорамочное исполнение лишь усиливает геймплейные впечатления.

VA-матрица с разрешением предлагает достойные параметры яркости (250 нит) и контраста (3000:1), а также демонстрирует естественные оттенки с покрытием 72% цветового пространства NTSC.

Aopen 27HC5RZ

Благодаря технологии AMD FreeSync, определяемая видеокартой частота кадров в игре синхронизируется с высокой частотой обновления монитора и дает серьезное конкурентное преимущество в соревновательных играх.

Комплекс защитных опций, среди которых технология фильтрации синего спектра света BlueLight Shield и технология предотвращения мерцания Flicker-Less, снижающие нагрузку на глазные мышцы и оберегающие зрение пользователя.

Поддержка VESA-креплений (75х75) для размещения монитора на совместимых кронштейнах, упрощает монтаж устройства и позволяет создать на его основе мультиэкранную игровую систему.

Качество изображения и конструкция

Изогнутый монитор Aopen 27HC5RZ с диагональю 27 дюймов, VA-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080) обеспечивает высочайшее качество изображения и естественный угол обзора. Каждый участок экрана находится на одинаковом расстоянии от глаз, создавая эффект погружения в игровые вселенные. А для удобного просмотра контента VA-панель можно отрегулировать, наклонив ее под нужным углом в диапазоне от -5 до +25 градусов. Также монитор можно поворачивать под углом до 30 градусов вправо и влево в горизонтальной плоскости и регулировать высоту размещения в диапазоне до 12 см.

Безрамочная конструкция обеспечивает больше полезной площади для отображения контента и делает данный монитор оптимальным вариантом для организации мультиэкранных игровых систем. Этому же способствует конструктивный дизайн, предусматривающий наличие VESA-крепления (75х75) с тыльной стороны, что позволяет разместить несколько экранов на совместимом кронштейне.

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Частота обновления до 240 Гц и быстрый отклик до 1 мс позволяют добиться максимальной плавности геймплея в динамических сценах и избежать появления артефактов. К тому же в устройстве реализована поддержка технологии AMD FreeSync, за счет которой скорость обновления монитора синхронизируются со скоростью вывода кадров от видеокарты, что также влияет на обеспечение плавного игрового процесса. Все это позволяет геймерам получить отличные впечатления от игр.

Технологии и особенности

С визуальной точки зрения Aopen 27HC5RZ весьма лаконичен, но в то же время его технологические возможности впечатляют. Защита зрения реализована на базе технологий BlueLight Shield и Flicker-Less, которые призваны осуществлять фильтрацию холодных оттенков и подавление эффекта мерцания экрана соответственно. Для мониторов с высокой частотой обновления это важный аспект, который снижает нагрузку на глаза и не позволяет им быстро уставать при длительных сессиях в соревновательных сражениях.

Еще здесь предусмотрена технология Low-dimming, автоматически понижающая яркость экрана в условиях плохой освещенности. А при дневном освещении и наличии ярких источников искусственного света в работу вступает технология ComfyView, обеспечивающая эффективное подавление бликов.

Интерфейсы и подключение

Интерфейсная панель предлагает самые необходимые порты для подключения монитора к видеокарте компьютера. На тыльную сторону вынесены два разъема HDMI версии 2.0 и FreeSync-совместимый DisplayPort версии 1.2. Для игровых наушников предусмотрен аудиовыход под коннекторы mini-jack, а в качестве штатного акустического решения по бокам выведены встроенные динамики с суммарной мощностью до 4 Вт (2х2 Вт).

При этом настройка дисплея максимально проста и интуитивно понятна, благодаря фирменной программной оболочке Aopen Display Widget. Через нее можно установить предварительно сконфигурированные настройки отображения, выбрать варианты компоновок окон при разделении экрана, а также самостоятельно откалибровать монитор в соответствии с пользовательскими предпочтениями. При этом режимы отображения и цветовые настройки можно задать индивидуально для каждого приложения, установленного на компьютере.

Цена и доступность:

Монитор Aopen 27HC5RZbmiiphx уже появился на российском рынке, в частности в сети магазинов «Ситилинк», по рекомендованной розничной цене от 26 990 руб.