В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц

В России начались продажи монитора Acer Vero V247YE, компактной модели для интенсивного использования, которая подойдет для домашнего применения, в качестве второго дисплея и т.д. Монитор построен на IPS-матрице с плотностью пикселов 93 ppi и повышенной базовой частотой обновления до 100 Гц. Мониторы линейки Vero разработаны и созданы с заботой об экологии: они состоят на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного у побережья, что помогает бороться с загрязнением океанов.

Основные характеристики Acer Vero V247YE: диагональ: 23,8 дюймов; формат: 16:9; тип матрицы: IPS; разрешение: FullHD (1920x1080); частота обновления: до 100 Гц; время отклика: 4 мс; пиковая яркость: 250 кд/м²; поддержка: AMD FreeSync; прочее: VESA 100x100.

Матрица Acer Vero V247YE плоская, построена на технологии IPS. Сочетание диагонали 23,8 дюймов с разрешением FullHD позволило обеспечить плотность пикселов 93 ppi, достаточную для большинства рабочих и учебных задач, а также для развлечений. Время отклика пиксела – 4 мс.

Яркость матрицы новинки составляет 250 нит, уровень статической контрастности составляет 1000:1, динамической – 100000000:1. Матрица обеспечивает и высокие углы обзора – 178° по обеим осям – и цветовой охват пространства sRGB в 99%.

Частота обновления изображения достигает 100 Гц, поддержка AMD FreeSync позволит синхронизировать частоты обновления дисплея и сигнала от видеокарты. Сигнал монитор может получать по двум цифровым интерфейсам HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2 и по-аналоговому VGA. Доступная частота обновления при подключении по цифровым интерфейсам совпадает с максимальной в 100 Гц, при подключении по VGA составляет до 75 Гц.

Монитор получил изящный корпус с тонкими рамками вокруг дисплея ZeroFrame, встроенный блок питания и поддержку разъема VESA 100х100, что позволяет удобно размещать новинку в любом варианте использования. Штатная стойка Acer Vero V277UE позволяет отклонять дисплей в диапазоне углов от -5° до +25°.

Новинка, как и все современные мониторы вендора, поддерживает Acer VisionCare – фирменный комплекс технологий для защиты зрения пользователя. Четыре технологии, которые объединяет Acer VisionCare, гармонично дополняют друг друга.

Bluelight Shield создана для уменьшения синей составляющей в спектре излучения при сохранении корректности цветопередачи. Flicker-Less и Low Dimming разработаны для минимизации мерцания и яркости изображения Comfyview позволила создать поверхность дисплея, на которой почти не бывает бликов от внешних источников света.

Монитор Acer Vero V247YE уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 12530 р.