Acer CZ342CURV — изогнутый сверхширокий монитор с USB-C и игровыми функциями

На российском рынке появились в продаже новые изогнутые мониторы Acer CZ342CURV, предназначенные для геймеров, дизайнеров и специалистов по цифровому контенту. Эта модель сочетает в себе ультраширокий 34-дюймовый VA-дисплей формата 21:9 с частотой обновления 180 Гц, высокую контрастность, геймерский набор функций и универсальные возможности подключения, включая порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer CZ342CURV — это сбалансированное решение для тех, кто требует от монитора не только скорости и качества изображения, но и универсальности. Широкоформатный экран, высокая развертка, богатая цветопередача и обширный набор интерфейсов делают его отличным выбором как для продвинутого гейминга с эффектом полного погружения в сцену, так и для профессионального использования в дизайне, монтаже и анимации.

Основные характеристики Acer CZ342CURV: диагональ 34”; тип матрицы VA; безрамочный дизайн; разрешение 3440x1440; частота обновления 180 Гц; изгиб 1000R; минимальная задержка 0,5 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 300 кд/м²; порты 1х HDMI 2.0, 1х DP 1.4, 1x USB-C с поддержкой питания до 65 Вт, USB-A 2.0, KVM-переключатель, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 3 Вт; эргономичная подставка; поддержка VESA 100 х 100 мм.

acer-cz342curv-04_2_700.jpg
Монитор Acer CZ342CURV уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 43,299 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

