«1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо»

«Решение» автоматизировала работу сети мебельных магазинов «Класимо». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8», развернутой в облачном сервисе «1С:Готовое рабочее место», организовано эффективное управление продажами и товародвижением в шести торговых точках и двух распределительных складах сети.

В результате организован оперативный складской учет, внедрена система партионного учета товаров. Улучшилось планирование закупок, стандартизирована работа с заказами клиентов. Оптимизировано управление лояльностью покупателей, централизованный запуск маркетинговых акций по всей сети занимает теперь не более одного дня. Повысилась точность расчета фактической себестоимости продаж, усилен контроль за затратами и рентабельностью магазинов. В итоге всего через месяц после запуска новой системы компания смогла высвободить оборотные средства и открыть новый магазин. Использование облачных технологий фирмы "1С" помогло добиться этих результатов с минимальными затратами на создание и сопровождение системы.

«Класимо» – сеть розничных магазинов мебельной продукции в Калининграде и Санкт-Петербурге, работающая от лица трех организаций. Широкий ассортимент продукции от европейских производителей представлен в шести магазинах, а территория собственных складских помещений составляет более 250 кв. м.

Ежемесячно компания выполняет более 280 заказов клиентов, а также предоставляет услуги по хранению, доставке и обслуживанию мебели. Ранее для оперативного учета в офисах Калининграда и Санкт-Петербурга использовались разрозненные программы и электронные таблицы. Это затрудняло взаимодействие между подразделениями – магазинами, складами, службой доставки, отделом обеспечения заказов и сервисом обслуживания клиентов. Было сложно управлять ассортиментом продукции, обрабатывать входящие заявки и отслеживать очередность их выполнения, контролировать остатки, планировать закупки и продажи товаров.

Компании требовалась информационная система, которая позволила бы во всех территориально разнесенных подразделениях оптимизировать управление ассортиментом и товарными остатками, ускорить обработку и выполнение заказов клиентов, усилить контроль за рентабельностью продаж.

Для решения поставленных задач был выбран облачный сервис «1С:Готовое рабочее место», который позволяет быстро и без существенных затрат организовать работу с выбранными программами и сервисами «1С:Предприятие» через интернет. Для автоматизации деятельности компании выбрано решение «1С:Управление торговлей 8». Партнером по проекту стала компания «Решение».

За 1,5 месяца специалисты компании «Решение» было проведено внедрение системы управленческого учета, собраны и адаптированы данные из предыдущих программ, составлены схемы и инструкции по работе сотрудников, специфичные для предприятия, а также проведено обучение сотрудников.

Ключевые результаты проекта.

Внедрена единая схема работы с заявками клиентов. В базу внесена вся номенклатура поставщиков, актуальная для заказа. Покупатель выбирает товар из каталога производителя и продавцы оформляют заказ. Менеджер по закупкам в офисе отрабатывает заказы по всем магазинам, что позволяет согласовывать заказы в течение суток, в то время как ранее заказы передавались вручную и на их обработку требовалось до 3 дней.

Оптимизировано планирование продаж и закупок. План продаж на предстоящий период формируется с учетом текущих заказов клиентов, истории продаж за предыдущий период и установленного минимального запаса для конкретных товаров. Значительно упростилось формирование заказов поставщикам: центральный офис получает информацию об остатках на местах в онлайн-режиме, для расчета потребностей магазинов и клиентов менеджерам отдела закупок больше не нужно сводить вручную данные о заказах и оборачиваемости складов и розничных магазинов. Это помогло обеспечить наличие в магазинах востребованной продукции и повысить оборачиваемость складов: товары больше не залеживаются, деньги не замораживаются.

Организован оперативный учет товаров на складе. С помощью новой системы продавцы магазина могут быстро проверить наличие товара в других точках или узнать ближайшую дату поставки товара под заказ клиента. Введение новых товаров в ассортимент стандартизировано, что исключает пересортицу и упрощает проведение инвентаризаций. Внедрение системы партионного учета позволило рассчитать реальную себестоимость товаров, благодаря чему удалось скорректировать торговую наценку, повысить прибыль и усилить конкурентные позиции компании на рынке.

Служба доставки оперативно получает информацию о новых задачах и сроках их выполнения, товары доставляются вовремя, клиенты не жалуются. Кроме того, точный учет заказов и товаров полностью исключил ошибки службы доставки, менеджеры теперь могут сообщать клиентам максимально приближенные к действительности сроки выполнения заказов. В итоге продажи отсутствующих на момент визита клиентов товаров под заказ увеличились в 2 раза.

Оптимизирована система управления лояльностью клиентов. Появилась возможность получать оперативные отчеты для анализа продаж товара в магазинах и контроля обоснованности скидок. Менеджерам в магазинах всегда доступна актуальная информация о новых скидках и акциях. Централизованный запуск акций по всей сети занимает не более дня.

Вознаграждение сотрудников компании теперь рассчитывается автоматически с учетом количества и стоимости закрытых (отгруженных) заказов. Ранее расчет зарплат выполнялся по формулам в электронных таблицах, что требовало ручного внесения данных и тщательных проверок. Теперь результат работы менеджеров можно оперативно получить из отчета системы, в котором отражены количество полностью оплаченных заказов, возвраты по этим заказам, примененные ручные скидки. В итоге бухгалтер экономит на расчете зарплаты целый рабочий день, а сотрудники мотивированы на достижение более высоких результатов своей работы.

Кроме того, минимизированы затраты на поддержку системы. Использование облачных технологий помогло компании избежать расходов на организацию собственной сетевой инфраструктуры. Сервис «1С:Готовое рабочее место» позволяет получать активное сопровождение системы и все необходимые сервисы 1С, вследствие чего компании больше не требуется собственный IT-специалист.

Благодаря облачному размещению информационной базы добавление новых рабочих мест происходит в кратчайшие сроки. Заготовленные шаблоны прав позволяют дать доступ новым сотрудникам только к нужной информации – в разрезе как подразделений, так и отдельных объектов системы. Обучение новых сотрудников в розничных точках занимает не более 2-х часов, что сокращает затраты на обучающих специалистов

Ирина Кузнецова, руководитель «Канон» – управляющей компании торговой сети «Класимо», отметила: «Автоматизация на основе современных облачных технологий 1С позволила нам не только организовать оперативный учет и оптимизировать управление всеми этапами работы организации, но и дала широкие возможности для масштабирования системы без значительных затрат на собственную сетевую инфраструктуру. Система "1С:Управление торговлей" в сервисе "1С:Готовое рабочее место" помогла улучшить планирование продаж и закупок. Централизованный анализ состояния складов и контроль выполнения заказов сократили количество просроченных задач и рекламаций более чем наполовину. По итогам проекта мы смогли получить точные данные о рентабельности предприятия и приняли решение об открытии новой розничной точки».