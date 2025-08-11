Разделы

Acer Nitro XV240YX1 — идеальный монитор для входа в киберспорт

В России в продажу поступили новые игровые мониторы Acer Nitro XV240YX1, разработанные специально для геймеров и киберспортсменов, которым важны высокая скорость, минимальная задержка, плавная и качественная картинка. Новинка предлагает компактную 23,8-дюймовую IPS-матрицу с широкими углами обзора, частоту обновления до 200 Гц, отклик в 1 мс и фирменный геймерский дизайн. Такой девайс идеален для шутеров, аркад и мультиплеерных онлайн-проектов. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Благодаря высокой развертке, поддержке AMD FreeSync Premium и игровым функциям, Acer Nitro XV240YX1 просто необходим всем, кто ищет компактное, но производительное решение. Это отличный стартовый монитор как для любителей видеоигр, так и для кибератлетов, стремящихся к прогрессу и победам в цифровых дисциплинах.

Технические характеристики Acer Nitro XV240YX1 — диагональ: 23,8 дюйма; разрешение: 1920x1080 пикселей; тип матрицы: IPS; максимальная частота обновления: 200 Гц; время отклика: 0,5/1 мс (GTG); яркость 250 нит; порты 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 3,5-мм аудиоразъем; динамики 2x2 Вт.

aser700.jpg
Acer Nitro XV240YX1

Особенности: безрамочный дизайн ZeroFrame, поддержка AMD FreeSync Premium, режим Black Boost, совместимость с кронштейнами VESA (100x100), технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare, HDR10.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Монитор Acer Nitro XV240YX1 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене 13,8 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

