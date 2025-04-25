Яркое изображение и сбалансированный набор возможностей с Acer X1228H

В продажу на российский рынок поступил сбалансированный проектор для офисных и домашних задач Acer X1228H с мощной лампой подсветки Osram на 4800 Лм и высоким контрастом 20 000: для яркой насыщенной картинки в самых сложных условиях. Качественная оптика с широким диапазоном расстояния проекции, множество современных технологий улучшения качества картинки и продуманная тихая система охлаждения в компактном корпусе для наилучших впечатлений от просмотра. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки X1228H: разрешение от 1024х768 пикселей до 1920х1200 и матрица DLP; диагональ проецируемого изображения от 23” до 300”; минимальная дистанция проецирования один метр; яркость до 4800 Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSense и ColorBoost 3D; подавление синего излучения Acer BlueLight Shield; автоматическая корректировка трапециевидных искажений; интерфейсы ввода/вывода HDMI 1.4, VGA (In & Out) RCA, D-Sub, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 Дб в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

Проектор Acer X1228H спроектирован для эффективного решения сложных задач с разумным подходом к детализации проецируемого изображения. Модель оснащена качественной оптикой с апертурой f/2.41 - f/2.53 и диапазоном фокусных расстояний от 21.85 мм до 24.01 мм эквивалентными оптическому зуму 1.1Х. Минимальная дистанция фокусировки всего 1 метр, а максимальная диагональ проецирования с 11.8 метров достигает 300”. В сочетании с мощной лампой подсветки OSRAM 4800 лм и современной DLP-системой проецирования контрастностью 20 000:1 вы получаете отличный инструмент для проецирования изображения в офисных, домашних и учебных помещениях с естественным дневным уровнем освещенности. Яркое насыщенное изображение выводится быстрой 120 Гц матрицей нативным разрешением XGA 1024x768 с поддержкой нативного вывода до 1920х1200 пикселей с цифровых или аналоговых источников.

Проектор Acer X1228H

Применение компонентов с высоким запасом прочности обеспечивает высокие потребительские характеристики и комфорт в повседневной эксплуатации. Уровень шума не превышает 27 Дб в ECO-режиме, а расчетный срок службы лампы OSRAM достигает 15 тыс. часов в режиме Extreme ECO.

Продуманная система охлаждения и компактный корпус с поддержкой разных систем крепления обеспечивает комфортный монтаж и удобство использования в помещениях различной конфигурации. В наличии цифровой интерфейс подключения HDMI 1.4 и аналоговые VGA на вход и выход. Также USB и RS232 для внешнего управления и встроенная аудиосистема мощностью 3 вт с аналоговым входом. Все управление проектором доступно с помощью пульта управления, входящего в комплект поставки. Традиционно доступен широкий выбор ручных и автоматических настроек цветопередачи, режимов экономии энергии и системных параметров.

Проектор Acer X1228H оборудован широким комплексом решений для защиты зрения и улучшения качества изображения в определенных условиях. Поддержка ColorBoost3D и LumiSense обеспечивают глубокое и насыщенное изображение с повышенным контрастом и динамической настройкой под определенный тип контента. А в дополнение к технологии BlueLightShield для снижения вредного для глаз синего излучения, поддерживается технология увеличения срока службы DLP-системы ColorSafe II. В зависимости от уровня освещенности помещения доступны режимы Eco и Eco Pro с возможностью увеличения срока службы лампы до 15 000 часов и снижение уровня шума с 32 до 24 Дб в экономичном режиме.

Проектор Acer X1228H уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 55,65 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.