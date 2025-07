Acer представила компактный игровой монитор Nitro XF240YX1

Acer представила компактный игровой монитор Nitro XF240YX1, предназначенный как для начинающих геймеров, так и киберспортсменов. Эта модель отлично подойдёт тем, кто ищет доступное решение с высокой частотой обновления. Новинка предлагает качественную 24-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления до 200 Гц, поддержкой игровых технологий AMD FreeSync Premium и лаконичный дизайн, который отлично впишется в любой геймерский сетап. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Технические характеристики Acer Nitro XF240YX1: диагональ: 23,8 дюйма; разрешение: 1920x1080 пикселей; тип матрицы: IPS; максимальная частота обновления: 200 Гц; время отклика: 1/4 мс (GTG); яркость 250 нит; порты 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4, 3,5-мм аудиоразъем; динамики 2x2 Вт.

Особенности: безрамочный дизайн ZeroFrame, поддержка AMD FreeSync Premium, режим Black Boost, совместимость с кронштейнами VESA (75x75), технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare, HDR10.

IPS для четкой картинки под любым углом

Основа монитора Nitro XF240YX1 — IPS-матрица, которая обеспечивает не только отличную цветопередачу с охватом 99% цветового пространства sRGB, но и широкие углы обзора — до 178° по горизонтали и вертикали. Это значит, что изображение остаётся ярким и чётким, даже если смотреть на экран сбоку. Яркость монитора достигает 250 нит, контрастность — 100 000 000:1, что достаточно для игр, стримов и повседневной мультимедиа-нагрузки. Такие же показатели можно встретить даже в премиальных 65-дюймовых смарт-телевизорах.

Высокая частота обновления и мгновенный отклик

Монитор Nitro XF240YX1 оснащен 23,8-дюймовой панелью с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и частотой обновления до 200 Гц при подключении через DisplayPort. Такое сочетание даёт заметное преимущество в динамичных играх, особенно в жанрах FPS (шутер от первого лица по типу DOOM или Cyberpunk 2077), MOBA (League of Legends, DotA) и гоночных симуляторах (Forza, Need for Speed). Время отклика 1 мс (VRB) помогает избежать смазывания и сделать движения максимально чёткими. Это критически важно для новичков и профессионалов, которые хотят оттачивать свои навыки в соревновательных играх без технических ограничений.

Дизайн с акцентом на гейминг

Модель Nitro XF240YX1 выполнена в классическом для линейки Nitro стиле — чёрный матовый корпус, тонкие боковые рамки и устойчивая подставка с круглым основанием. Выглядит минималистично, но с нотками футуризма. А компактные габариты делают Nitro XF240YX1 отличным выбором для небольших рабочих столов и игровых уголков.

Комплектная подставка позволяет регулировать наклон экрана от -5° до +20°, высоту до 100 мм над поверхностью стола и вращать его на 360°, чтобы выставить комфортное положение для глаз. При желании можно установить монитор на кронштейн с помощью крепления Vesa 75x75.

Игровые технологии и режимы

Nitro XF240YX1 поддерживает популярную технологию AMD FreeSync, которая устраняет разрывы изображения и задержки между кадрами. Именно она отвечает за правильную синхронизацию фреймрейта видеокарты с монитором. Также доступна функция Black Boost для улучшения детализации в тёмных сценах. Это особенно полезно в хоррорах и соулслайках. Помимо этого, производитель предусмотрел несколько игровых режимов для различных жанров: шутеров, стратегий, гонок и прочего. Все настройки доступны через фирменное меню монитора и в утилите Acer Display Widget.

Подключение и совместимость

На задней панели Nitro XF240YX1 расположены два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и стандартный аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников. Дополняют всё это два встроенных динамика мощностью по 2 Вт, которые подойдут для просмотра фильмов, игр, подкастов и других базовых задач без подключения внешней акустики.

Технологии защиты зрения

Помимо геймерских функций, в Acer также предусмотрели технологии защиты зрения пользователей. В Nitro XF240YX1 предусмотрено фирменное антибликовое покрытие, технологии BlueLightShield и Flickerless, которые снижают нагрузку на глаза. Они устраняют эффект мерцания и вредное синее свечение, чтобы пользователи не испытывали дискомфорта при длительных игровых сессиях.

Монитор Acer Nitro XF240YX1 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене 13,11 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.