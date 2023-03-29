«Магнит» масштабировал систему управления доступностью товаров совместно с поставщиками

Российский ритейлер «Магнит» масштабировал на всю сеть систему управления доступностью товаров совместно с поставщиками.

В основу системы легли алгоритмы, вычисляющие показатель on-shelf availability (OSA), который определяет доступность товара на полке магазина. Этот показатель вычисляют как торговые сети, так и производители – для улучшения продаж своих товаров и помощи мерчандайзерам. Новация, которую реализовал «Магнит», заключается в обмене информацией между ритейлером и поставщиками для совместного анализа представленности товара в магазинах, повышения его доступности на полке, а значит, и роста продаж.

Ранее, приходя в магазин, мерчандайзер не владел всей необходимой информацией, например, данными о целевой и актуальной ассортиментной матрице в торговой точке, остатках товара, отсутствии на полке определенных товаров. Теперь представители поставщиков заранее, перед визитом в магазин, получают эти данные от «Магнита». Программа сверяет прогнозные и действительные результаты продаж и вычисляет причину отклонений. На основе этих данных формулируются конкретные задачи для мерчандайзера, которые направляются ему в соответствии с его графиком посещения торговых точек. Во время посещения магазина мерчандайзер корректирует возникшие проблемы (например, с выкладкой товара, актуализацией ценников или списанием фантомных стоков) и вносит информацию в приложение. Данные формируются в отчеты и направляются обратно в «Магнит» для дальнейшей проработки.

«Магнит» реализовал проект OSA Alerts совместно с разработчиками Retail Services и трейд-маркетинговыми агентствами, одним из которых является Leader Team. В рамках пилота, который стартовал в 2019 г., технология была протестирована на 10% магазинов «Магнит». Результаты пилотного проекта показали, что продажи поставщиков-участников проекта выросли на 1,5–2% по сравнению с показателями в контрольной группе магазинов, не подключенных к новому технологическому решению. К настоящему времени к проекту присоединились несколько десятков поставщиков.

Егор Шумилин, коммерческий директор розничной сети «Магнит», сказал: «Доступность товаров на полке всегда находится в фокусе внимания «Магнита». Сотрудники компании, от персонала торговых точек до IT-специалистов, прилагают все усилия, чтобы покупатель всегда мог найти в наших магазинах всё необходимое. Проект OSA Alerts, который реализовал «Магнит», позволяет эффективнее управлять этим процессом за счет обмена информацией с поставщиками. У мерчандайзеров появилась возможность оперативнее решать проблемы с нехваткой товара, неправильной выкладкой и т.д. В свою очередь, «Магнит» теперь получает от поставщиков необходимые данные, например, о недостаточных запасах товаров. Такая система взаимодействия позволяет повысить эффективность управления стоками и скорость выкладки товаров на полку».