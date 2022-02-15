Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей

«Магнит» объявил о том, что в 2021 г. реализация проектов прогнозирования промо и мониторинга доступности товаров на полках с использованием больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта позволили ритейлеру увеличить показатель EBITDA на 1,5 млрд руб. В 2022 г. компания планирует расширить масштаб проектов и получить не менее 2,5 млрд руб. дополнительного эффекта на уровне EBITDA.

В «Магните» реализуется пул проектов с использованием машинного обучения и нейронных сетей. Так, собственная система анализа промоакций на основе большого количества параметров позволяет рассчитать, сколько товаров должно продаваться в торговых точках с дисконтом, и, как следствие, минимизировать потенциальные потери или недостаток продукции на полке. После внедрения элементов искусственного интеллекта точность прогнозирования повысилась на 2,4% и стала выше среднего показателя по индустрии.

Также «Магнит» использует машинное обучение и нейросети для оценки эффективности промокампаний. Компания создала технологию детального анализа прошедших промоактивностей, результаты которого учитываются в планировании промо акций. Сейчас специалисты ритейлера создают новые алгоритмы на базе нейронных сетей, которые позволят с высокой точностью прогнозировать эффективность будущих промоактивностей исходя из множества параметров (тип скидки, глубина скидки, ассортимент, и пр.) и проводить оптимальную промокампанию. Кроме того, в этом году планируется начать использовать машинное обучение для создания персонализированных промопредложений в реальном времени, первая версия сегментации покупателей уже внедрена.

За счет использования больших данных компания повышает и уровень доступности товара в магазинах. В 2021 г. «Магнит» внедрил в 9,5 тыс. торговых точек у дома систему анализа наличия товаров всех категорий на полках (On-Shelf Availability). Дата-центр компании в онлайн-режиме анализирует продажи и посылает сигналы администраторам объектов на мобильный телефон, если необходимо правильно выставить товары, пополнить стеллажи и т.д. Аналитики отмечают повышение эффективности продаж за счет использования системы. В перспективе она будет работать полностью на облачной платформе, что позволит оптимизировать операционные затраты и повысить гибкость. В 2022 г. технологию планируется масштабировать на всю сеть, в том числе в формате «Магнит косметик».

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Для дальнейшего развития искусственного интеллекта «Магнит» перейдет в публичное облако и развернет масштабное «озеро данных» (Data Lake, хранилище огромного объема информации). Это позволит быть более гибкими в решении задач продвинутой аналитики, а также хранить практически неограниченный объем данных, повысить гибкость и скорость анализа, облегчить работу с информацией при одновременном снижении затрат.

Юрий Мисник, директор по цифровым технологиям розничной сети «Магнит», сказал: «Эффективное применение искусственного интеллекта и экспертиза в работе с большими данными – ключевые компетенции для нашей компании. Они позволят оставаться лидерами рынка, создавать лучший клиентский опыт и формировать уникальные покупательские предложения. За счет эффективного использования Big Data и AI для решения самых разных коммерческих задач мы сможем найти дополнительные точки роста бизнеса. Мы намерены ускорить внедрение этих инструментов, тем более что их запуск происходит внутри компании на базе нашей инфраструктуры».