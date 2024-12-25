Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE

На российском рынке представлены ультратонкие мониторы от Acer — Vero RL272E и Vero RL242YE. Устройства сочетают в себе футуристичный дизайн, качественные IPS-панели, базовый набор портов и технологии защиты зрения. А главное — они потребляют меньше энергии, чем большинство других современных мониторов. К тому же эти устройства были созданы с заботой об экологии: они состоят на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного у побережья, что помогает бороться с загрязнением океанов. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Vero RL242YE и Vero RL272E: диагональ 23,8 и 27 дюйма; тип матрицы IPS; разрешение 1920х1080; частота обновления 100 Гц; время отклика 1 мс (VRB); яркость до 250 нит; поддержка AMD FreeSync; разъемы 2хHDMI 1.4, 1хVGA; экономия энергии; сертификация экологичности Acer EcoDisplay; футуристичный минимализм и лаконичный дизайн.

Оба монитора могут похвастаться ультратонким корпусом толщиной всего 6,5 мм. Он тоньше, чем у большинства современных смартфонов. При этом устройства получили еще и тонкие рамки, стильные комплектные подставки в кольцевом дизайне. Acer Vero RL272E и Vero RL242YE выпускаются в матовом черном цвете, а ножки слегка отдают металлическим отливом. Такое сочетание позволяет этим мониторам органично вписаться в любой интерьер, например, в офис или домашний сетап. Подставка позволяет регулировать степень наклона в пределах от -5° до 25°. Крепление VESA в этих моделях не предусмотрено.

Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE

Модель Vero RL272E получила 27-дюймовую панель IPS, у Vero RL242YE установлена 23,8-дюймовая матрица. При этом оба монитора предлагают разрешение 1920x1080 пикселей при частоте обновления до 100 Гц по HDMI или до 75 Гц при использовании порта VGA.

Матрицы обоих мониторов обеспечивают широкие углы обзора в 178°, поэтому картинка и её цвета не искажаются при малейшем отклонении от центра экрана. Дисплеи отображают 16,7 млн цветов и охватывают 99% цветовой гаммы sRGB. Показатель контрастности составляет 100М : 1. Пиковая яркость в 250 нит обеспечивает комфортный просмотр при любом освещении. Еще один важный показатель — задержка в 1 мс VRB (Visual Response Boost). VRB — это технология, предназначенная для снижения «шлейфа» движущихся объектов на экране. Чтобы достичь времени отклика в 1 мс, VRB уменьшает время, в течение которого каждый кадр остается на экране, создавая эффект «черного кадра» между обычными кадрами, благодаря чему изображение становится четче и плавнее.

Такой набор характеристик отлично подойдет практически для любых задач. В первую очередь, это работа с графикой и фотографиями, но также мониторы можно использовать для игр. Тем более, что в них реализована поддержка технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления изображения с работой видеокарты.

Новые мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE оборудованы самыми распространенными разъемами — двумя HDMI версии 1.4, и VGA. Это оптимальные порты для офисных задач, поскольку к ним можно подключить любой новый или старый компьютер.

Acer уделяет особое внимание защите глаз пользователей, которые подолгу работают за компьютером. Модели Vero RL272E и Vero RL242YE оснащены комплексом технологий Acer EyeSafe 2.0 для снижения нагрузки на зрение. Экран с покрытием Comfyview устраняет блики, технология BlueLightShield уменьшает интенсивность синего спектра cвета, а Flickerless предотвращает мерцание, делая работу за монитором более комфортной и безопасной для глаз.

В рамках своей приверженности устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности компания Acer использует специальные методы проектирования продукции и выбора материалов, которые направлены на снижение воздействия на окружающую среду. Именно поэтому мониторы Vero RL272E и Vero RL242YE состоят на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного с прибрежных территорий, что способствует снижению загрязнения океанов и поддерживает экологические инициативы.

Acer Vero RL272E можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 15,8 тыс. руб., а стоимость Acer Vero RL242YE составит от 11,2 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.