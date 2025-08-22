Разделы

В России начались продажи монитора ультратонкого монитора Acer SH322QK на высококонтрастной VA-матрице

На российском рынке появился новый плоский UltraHD-монитор Acer SH322QK, выполненный в ультратонком корпусе и построенный на высококонтрастной VA-матрице. Контрастность новинки составляет 3000:1, а размер пикселя — 0,181 мм. Сочетание этих параметров делает модель SH322QK актуальной для всех пользователей, ценящих сочетание визуальной изящности устройства с его функциональностью. Новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и HDR10.

Широкоформатный ультратонкий UltraHD-монитор Acer SH322QK выполнен в классическом строгом дизайне, а благодаря диагонали в 32 дюйма создает крупное, яркое и детализированное изображение плотностью 93 ppi. Монитор обеспечивает современные параметры яркости — 250 кд/м², а также высокую контрастность: статическую 1:3000 и динамическую 1:100 000 000. VA-матрица, установленная в SH322QK, обеспечивает глубокий черный, яркие цвета и качественную цветопередачу, на всех углах обзора до 178° по обеим осям. Поддержка HDR 10 расширяет динамический диапазон, доступный новинке в условиях реальной эксплуатации.

Монитор получил два разъема для подключения к источникам сигнала — HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.2. Поддержка AMD FreeSync оптимизирует взаимодействие SH322QK с внешними видеокартами — автоматически синхронизирует частоту обновления изображения монитора с параметрами входящего видеосигнала.

К особенностям Acer SH322QK относятся ультратонкий корпус (толщина экрана составляет всего 7,2 мм), выполненный из черного пластика, узкие рамки вокруг дисплея и встроенная стереосистема. Новинка получила аналоговый jack-разъем (3,5 мм) для проводного подключения внешних аудиосистем.

acer_sh322qk.png

безопасность

Штатная стойка позволяет менять углы наклона монитора в пределах от -5° до +15°, также приятной особенностью является возможность вращения монитора на 360° в любую сторону и регулировки высоты размещения экрана в дополнительном диапазоне до 100 мм. Оснащенная крючком для кабель-менеджмента стойка позволяет компактно собрать шнур питания и интерфейсные кабели. Наличие разъема VESA (75х75) расширяет возможности установки SH322QK на альтернативные стойки и крепления.

Монитор Acer SH322QK можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 27999 руб.

