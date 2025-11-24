Разделы

В продажу поступил DLP-проектор Acer X1827

На российском рынке представлен DLP‑проектор Acer X1827. Эта модель создана для тех, кто хочет получить премиальный домашний кинотеатр и игровую установку в одном устройстве. Acer X1827 предлагает нативное разрешение 4K UHD (3840x2160), яркость 4000 ANSI люмен и широкий набор мультимедийных функций, включая специальный режим «Футбол» для просмотра спортивных трансляций на большом экране.

Acer X1827 предназначен для пользователей, которые ценят и детализацию, и плавность: проектор поддерживает 4K‑контент с высокой яркостью, а также предлагает режимы с высокой частотой обновления (1080p@240 Гц) и малой задержкой ввода для комфорта при подключении игровых консолей и ПК. При этом устройство обладает фирменными технологиями улучшения цветопередачи, коррекции изображения и защиты зрения.

Основные характеристики Acer X1827: технология: DLP; нативное разрешение: 4K UHD (3840x2160); максимальное входное разрешение: 4K2K (3840x2160); диагональ изображения: от 30" до 300" (76-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 2600 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 10000/ 12000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии LumiSense, ColorBoost3D, ColorSafe II и BlueLightShield; режим «Футбол» для спортивных трансляций; интерфейсы: 2х HDMI 2.0, 1х VGA (аналоговый ввод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 1х USB-A, 1x SPDIF; встроенная аудиосистема: 10 Вт; уровень шума: 26 дБ в режиме ECO; режим эксплуатации 24/7; фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±30°.

acer-projector.png

Проектор Acer X1827 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 111820 руб.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

