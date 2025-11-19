В России поступил в продажу портативный монитор Acer PM161QJ

На российском рынке появился новый портативный монитор Acer PM161QJ, предназначенный для тех, кому важна мобильность без компромиссов по качеству изображения. Это компактный экран, который можно легко брать с собой в поездки, в кафе или для демонстрации вне офиса. Благодаря IPS-матрице на 15,6 дюйма и разрешению Full HD монитор Acer PM161QJ обеспечивает чёткое и комфортное изображение даже при ограниченном пространстве. Такой гаджет станет идеальным дополнением к ноутбуку, планшету или смартфону. Он подключается через USB Type-C, не требует отдельного питания, и при этом предлагает фирменные технологии защиты глаз за разумные деньги.

Acer PM161QJ оснащён широкоформатной 15,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) и соотношением сторон 16:9. С учётом габаритов, пользователь получает достаточную плотность пикселей для комфортной работы с текстом, таблицами и интерфейсами программ, а также для просмотра медиаконтента.

Частота обновления портативного монитора составляет 60 Гц, что является стандартом для большинства офисных и повседневных задач. Для плавной прокрутки при веб-сёрфинге или просмотре видео такой развёртки достаточно.

Экран Acer PM161QJ монитора обеспечивает яркость в 250 нит, которой достаточно для работы в различных условиях. При этом IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора в 170°, поэтому картинка не будет искажаться при взгляде со стороны. А показатель контрастности в 100 М:1 и 6-битная цветопередача подходят как для работы с документами, так и для лайтовой обработки фото или создания эскизов.

Корпус Acer PM161QJ выполнен в минималистичном стиле. Модель получила тонкие рамки по трём сторонам, лёгкий корпус и практичную ножку-подставку. Вес и габариты устройства минимальны, что позволяет с легкостью носить его в рюкзаке вместе с ноутбуком или другими устройствами. При необходимости портативный экран можно разместить на кронштейне с помощью крепления VESA 100x100.

Главное преимущество Acer PM161QJ — подключение всего одним кабелем USB Type-C, что упрощает использование с актуальными ноутбукам, планшетам и даже смартфонам. Такой способ подключения обеспечивает стабильную передачу видеосигнала и подачу питания. При необходимости его можно подключить по mini-HDMI, но питание придётся обеспечить отдельно — от розетки с помощью комплектного адаптера, либо от USB-порта компьютера.

Кроме того, в монитор Acer PM161QJ встроены две колонки по 1 Вт, которых вполне хватит для прослушивания подкастов или просмотра фильмов в тихих помещениях. Производитель также предусмотрел возможность подключения наушников или внешней акустики через 3,5-мм аудиоразъём.

Для снижения нагрузки на глаза, Acer PM161QJ оснащён фирменными технологиями защиты зрения. BlueLightShield позволяет уменьшить вредную синюю компоненту света, а Flicker-Free устраняет мерцания экрана. Это делает монитор более комфортным для длительной работы, просмотра контента и презентаций.

Acer PM161QJ подходит в качестве второго экрана для вывода статичной информации или менее динамичного контента, например, чата и статистики в стримах. Его можно использовать как расширение рабочего пространства ноутбука или дисплей для портативной игровой консоли.

Монитор Acer PM161QJ (bmiuux) уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 11030 руб.