В России представлен игровой монитор Acer Nitro VG272UW2

На российском рынке представлен новый игровой монитор Acer Nitro VG272UW2 с 27‑дюймовым экраном с разрешением QHD, высокой частотой обновления 240 Гц и IPS‑матрицей. Модель предназначена для геймеров, которые ищут сочетание высокой скорости с точной картинкой. Монитор предлагает профессиональные игровые опции и широкий спектр рабочих сценариев — от соревновательного гейминга до монтажа и цветокоррекции.

Acer Nitro VG272UW2 акцентирует внимание на скорости отклика и плавности изображения без потери детализации. Дополняет всё это высокая яркость, поддержка HDR400 и расширенный набор интерфейсов, которые обеспечивают удобство при подключении игровых консолей и ПК.

Монитор Acer Nitro VG272UW2 оснащён 27‑дюймовой IPS‑панелью с разрешением 2560x1440 пикселей (QHD), что обеспечивает высокую детализацию при работе с текстом, интерфейсами и графикой. Безрамочный дизайн ZeroFrame минимизирует визуальные границы экрана, а матовое антибликовое покрытие снижает отражения и сохраняет контраст при комнатном освещении.

Ключевая игровая характеристика Acer Nitro VG272UW2 — высочайшая частота обновления 240 Гц. Для большинства соревновательных жанров это даёт заметное преимущество в плавности анимации и отслеживании цели. Время отклика составляет всего 1 мс (GtG), что снижает смазывание и шлейфы в быстрых сценах.

Показатель яркости в мониторе Acer Nitro VG272UW2 составляет 400 нит, чего более чем достаточно для комфортной работы в любых условиях освещения. Пиковая яркость в HDR‑режиме соответствует стандарту HDR 400, что улучшает отображение ярких бликов и деталей в светлых и тёмных участках сцены.

IPS‑матрица с углами обзора в 178° по горизонтали и вертикали даёт ровный уровень яркости по площади экрана и комфортную цветовую однородность. Иными словами, картинка не искажается в зависимости от расположения пользователя перед монитором. Кроме того, экран Acer Nitro VG272UW2 охватывает 99% цветового пространства sRGB, чего достаточно для работы с графикой, обработки фото и монтажа видеороликов.

Acer Nitro VG272UW2 оборудован универсальным набором портов для подключения любых современных компьютеров, ноутбуков и игровых консолей. На корпусе расположены разъёмы: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 и аудиовыход на 3,5 мм для наушников или колонок. При этом в устройстве предусмотрены встроенные динамики 2x 2 Вт, которые обеспечивают базовый звук для просмотра фильмов или прослушивания подкастов.

Комплектная подставка обеспечивает базовую регулировку по наклону в пределах -5°~20° и стабильную опору. Вдобавок монитор поддерживает крепления VESA 100x100 для монтажа на кронштейн. Сам корпус представлен в чёрном цвете с синими акцентами в геймерском стиле, а общий дизайн рассчитан на интеграцию в любой игровой сетап.

Помимо игровых функций, в Acer Nitro VG272UW2 предусмотрен комплекс технологий для защиты зрения Acer VisionCare. В него входят функции: устранения мерцания Flickerless, снижение синего спектра света BlueLight Shield, а также Low Dimming и ComfyView для подстройки под освещение и тип контента. В совокупности они уменьшают усталость глаз при длительных игровых сессиях.

Acer Nitro VG272UW2 — универсальный монитор, который подойдёт киберспортсменам и простым геймерам благодаря высокой развёртке в 240 Гц и быстрому отклику. Кроме того, его можно использовать для цветокоррекции и обработки фотографий за счёт хорошей цветопередачи.

Монитор Acer Nitro VG272UW2 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 28999 руб.