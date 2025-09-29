Включиться в игру: беспроводная мышь Acer OMR400 из серии Nitro

Компания Acer представила в России новую игровую мышь OMR400 из серии Nitro. Устройство получило два режима беспроводного подключения и яркую RGB-подсветку. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

OMR400 оснащена оптическим сенсором, который позволяет выбирать разрешение в диапазоне 800/1600/2400/3200 DPI. Регулировать настройки можно с помощью кнопки, расположенной на корпусе. Дополнительную функциональность обеспечивают шесть кнопок с ресурсом нажатия до пяти млн. Они помогают быстро ориентироваться в файлах и переключаться между окнами.

Новинка получила два режима беспроводного подключения: по Bluetooth v5.0 и через USB-ресивер по радиосвязи 2.4 ГГц. Стабильное соединение гарантируется на расстоянии до 10 м. Аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечит до 20 часов работы. Чтобы как можно дольше сохранять энергию, после 8 минут бездействия мышь автоматически переходит в спящий режим. Заряжается устройство от кабеля USB-А – USB-C, который идет в комплекте. Зарядка до 100% потребует около трех часов.

Симметричный корпус OMR400 подойдет как для правшей, так и для левшей. Модель выделяется минималистичным дизайном, который дополнен яркой RGB-подсветкой на 16 млн. цветов. Доступно два режима на выбор: статичный и динамичный.

Новинка доступна для заказа в Merlion.