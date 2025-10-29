В России начались продажи домашнего проектора Acer H6815ATV

В российской рознице появился новый флагманский домашний проектор Acer H6815ATV — модель с разрешением 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI‑люмен, рассчитанную на премиальные домашние кинотеатры и большие гостиные. Устройство сочетает высокую детализацию, мощную световую отдачу и умные мультимедийные опции. Из ключевых особенностей — поддержка полноценной Android TV через мини‑донгл, беспроводная проекция и фирменный набор функций для комфортного просмотра любого контента.

Acer H6815ATV оптимизирован для кино, спорта и игр. Под каждую задачу есть индивидуальный режим, который делает картинку более иммерсивной, спортивные трансляции — живыми, а поддержка частоты обновления до 240 Гц и входная задержка в 5 мс обеспечивают плавность в динамичных играх. Проектор также предлагает расширенные средства калибровки, автоматизации и возможности для профессиональной настройки.

Нативное 4K‑разрешение проектора Acer H6815ATV обеспечивает плотность пикселей, при которой мельчайшие детали в фильмах и спортивных трансляциях остаются чёткими на больших диагоналях. Яркость достигает 4000 ANSI люмен в стандартном режиме и 2600 ANSI люмен в Eco, что позволяет сохранять читаемость и насыщенность изображения даже при частичном освещении помещения. Это довольно важный параметр для домашних кинотеатров, где невозможно полностью затемнить комнату.

Acer H6815ATV предлагает частоту обновления до 240 Гц, а входная задержка в 5 мс переводит проектор в разряд решений, годных не только для просмотра фильмов, но и для игровых сессий на большом экране. Это сочетание уменьшает смазывание движения и даёт преимущество в соревновательных дисциплинах при подключении совместимой консоли или ПК.

Новый Acer H6815ATV оснащён технологией DynamicBlack, которая улучшает восприятие чёрного и повышает видимую контрастность сцен с тёмными участками. Вдобавок в проекторе предусмотрен специальный режим “Football mode”, который оптимизирует яркость, насыщенность и гамму для живого воспроизведения спортивных событий: зелёные поля становятся насыщеннее, цвета кожи — естественнее, а динамика трансляций — более впечатляющей. Вкупе со смарт‑функциями Android TV и беспроводной трансляцией это делает проектор универсальным центром развлечений.

Acer H6815ATV предлагает проекционное соотношение 1,50-1,66:1, что позволяет разместить проектор на расстоянии от 1 до 10 м от экрана и получить проекцию диагональю от 30" до 300" (0,76 до 7,62 м). Такое решение даёт максимально гибкие возможности размещения: от компактной гостиной до домашнего кинозала. Оптический зум 1,1x, цифровой 2x и смещение изображения в 132% упрощают точную подгонку кадра.

Основной элемент Acer H6815ATV — лампа Philips UHP мощностью 245 Вт. Её ресурс составляет порядка 5000 часов в стандартном режиме, 10000 часов в Eco и до 12000 часов в ExtremeEco. Экономичные режимы снижают яркость, но существенно продлевают срок службы лампы. Конструкция с верхней загрузкой (top‑loading) упрощает замену лампы при потолочной установке — даже не придётся демонтировать крепления. Плюс в режиме Eco уровень шума снижается до 26 дБ, что важно при использовании в ночное время суток.

Встроенный динамик Acer H6815ATV мощностью 10 Вт обеспечивает полноценное сопровождение фильмов и трансляций. Однако производитель также предусмотрел оптический выход SPDIF и стандартные 3,5-мм разъёмы для подключения внешней акустики. Также на корпусе расположены порты: 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1x VGA, 2x USB‑A (один для донгла) и RS‑232.

Вдобавок в комплект Acer H6815ATV входит специальный донгл с Android TV, который превращает проектор в полноценную смарт-платформу. Девайс предоставляет доступ к стриминговым сервисам, приложениям и медиатекам без дополнительных аксессуаров. Дополняет эту опцию беспроводная проекция с ноутбука, планшета или смартфона. При этом подключение занимает секунды, а экран остаётся свободным от запутанных кабелей.

Проектор Acer H6815ATV получил автоматическую вертикальную коррекцию трапецеидальных искажений (Auto Keystone) в пределах ±30° и поддержку 4‑точечной коррекции, что облегчает получение идеальной геометрии кадра. А функция Wall‑Color Compensation корректирует цвета при проекции на покрашенные стены или неидеальные экраны. Кроме того, в модели заявлена поддержка AC Power On и Auto Shutdown, которые позволяют дистанционно запускать проектор и автоматически отключать его при бездействии. Также есть функция 24/7, которая дает возможность непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Проектор Acer H6815ATV уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 145760 руб.