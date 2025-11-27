Разделы

Проектор Acer S1286H: короткофокусная оптика, высокая яркость и технологии защиты зрения

В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer S1286H из серии Education — бюджетное решение для школ, учебных аудиторий и небольших конференц‑помещений. Проектор сочетает в себе световую отдачу до 3500 ANSI люмен, короткофокусные возможности и технологии улучшения цвета.

Acer S1286H рассчитан на быстрое развертывание в учебной среде: короткое расстояние проекции, широкие углы коррекции геометрии и стандартный набор самых распространенных портов дают простую интеграцию в существующие классы и учебные кабинеты. Корпус спроектирован с учетом мобильности и надежности — проектор можно перемещать между помещениями. Фирменные технологии экономии энергии снижают эксплуатационные расходы, продлевая срок службы самого устройства.

Основные характеристики Acer S1286H: технология DLP; нативное разрешение XGA (1024x768); максимальное входное разрешение 1920x1200 пикселей; диагональ изображения от 32" до 300" (82-762 см); минимальная дистанция проецирования 0,4 м; яркость 3500 ANSI люмен (стандарт), 2800 люмен (Eco); срок службы лампы 5000 / 6000/ 10 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии LumiSense, ColorBoost3D, ColorSafe II и BlueLightShield; интерфейсы: 1х HDMI 1.4a, 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х VGA (аналоговый вывод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 1х USB-A;

встроенная аудиосистема 16 Вт; уровень шума 24 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, вертикальная трапецеидальная коррекция ±40°.

Проектор Acer S1286H уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 85 790 руб.

