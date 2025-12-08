Разделы

В продажу поступил монитор для работы, игр и фильмов Acer SA272UG0

На российском рынке появился новый универсальный монитор для дома и офиса Acer SA272UG0. Устройство предлагает 27‑дюймовую панель IPS с разрешением WQHD, тонким профилем и частотой обновления 120 Гц. Новинка сочетает удобство при повседневной работе, комфорт при просмотре видео и достаточную производительность для игр и творческих задач.

Acer SA272UG0 существенно выделяется на фоне стандартных офисных решений благодаря высокой плотности пикселей, плавной картинке и расширенным возможностям подключения. За счёт минималистичного дизайна такой монитор легко впишется в любой интерьер.

27‑дюймовый IPS‑дисплей, установленный в Acer SA272UG0, предлагает разрешение 2560x1440 пикселей (WQHD), что даёт оптимальный баланс между высокой детализацией и удобством чтения интерфейсов. С такими характеристиками даже мелкие шрифты будут видны отчётливо, а графика в играх будет выглядеть мягкой, без лесенок и зазубренных краёв.

Вдобавок IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора, достигающие 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет сохранить чёткость и точность цветопередачи при просмотре изображения под любым углом. Яркости в 250 нит достаточно для комфортной работы в условиях комнатного освещения. Показатель статической контрастности составляет 1300:1, а матовое покрытие снижает блики от любых источников света.

Acer SA272UG0 поддерживает повышенную частоту обновления до 120 Гц, что заметно улучшает плавность прокрутки интерфейсов и видеоряда по сравнению с обычными офисными мониторами с развёрткой 60 Гц. Заявленное время отклика 1 мс минимизирует размытость при отображении быстро движущихся сцен.

acer_sa272ug0_1.png

Кроме того, модель сертифицирована по стандарту HDR 10, что повышает видимую детализацию в ярких участках и помогает лучше передавать контрастные кадры при работе с видео и играми. А динамический контраст дополнительно усиливает глубину чёрного в сценах с большим диапазоном яркости.

На борту Acer SA272UG0 расширенный набор разъёмов для совместимости с большинством современных ПК, игровых консолей и рабочих станций. Устройство получило порты: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 и аудиовыход на 3,5-мм для подключения наушников или колонок. Также в корпусе есть встроенные динамики 2x1 Вт для базового воспроизведения звука. Такой набор покрывает большинство рабочих сценариев: три источника можно подключать одновременно, чтобы переключаться между ними без снятия кабелей.

Монитор Acer SA272UG0 выполнен в фирменном дизайне ZeroFrame с тонкими рамками с трёх сторон, что подчёркивает рабочую площадь и концентрирует на ней внимание пользователя. Корпус UltraThin толщиной всего в 7,2 мм делает монитор практически невесомым в составе рабочего места.

Комплектная подставка обеспечивает наклон вперёд/назад в диапазоне -5°~15°, а поддержка VESA 75x75 позволяет крепить экран на настенное крепление или шарнирный кронштейн для гибкой подстройки. Компактные размеры и небольшой вес монитора не только упрощают установку, но и транспортировку при смене рабочего места.

В Acer SA272UG0 также реализованы фирменные технологии защиты зрения, включая устранение мерцания подсветки с помощью Flickerless, фильтрацию вредного синего спектра света BlueLight Shield, а также режимы Low Dimming и ComfyView для уменьшения нагрузки на глаза при чтении, кодинге или продолжительных просмотрах видео.

Acer SA272UG0 подойдёт сотрудникам офисов, контент‑мейкерам начального уровня и домашним пользователям, которым нужен универсальный дисплей. Он одинаково удобен для работы с документами, веб‑сёрфинга, просмотра стримов и базового монтажа видео. Высокая частота обновления и быстрый отклик добавляют универсальности, позволяя использовать монитор и в играх.

Монитор Acer SA272UG0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 14650 руб.

