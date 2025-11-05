Разделы

В российских магазинах появился новый DLP‑проектор Acer H6541BD

В российских магазинах появился новый DLP‑проектор Acer H6541BD, который предлагает сбалансированный набор возможностей для использования в лекционных залах, конференц-помещениях, офисах или дома. Благодаря лампе с яркостью 4000 ANSI люмен проектор обеспечивает насыщенное, чёткое и хорошо читаемое изображение на большой диагонали даже при частично включённом освещении, что особенно важно для корпоративных презентаций и образовательных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители

Acer H6541BD — это компактная модель с нативным разрешением Full HD (1920x1080) и поддержкой входного сигнала до 1920x1200. В её арсенале — набор фирменных технологий Acer, включая ColorBoost3D для выразительной цветопередачи, ColorSafe II для долгосрочной стабильности оттенков, LumiSense для интеллектуальной настройки яркости и насыщенности в зависимости от контента, а также BlueLightShield для снижения вредного для глаз синего свечения. Кроме того, проектор получил маркировку DLP 3D Ready для показа трехмерного контента.

Основные характеристики Acer H6541BD — технология: DLP; нативное разрешение: Full HD (1920x1080); максимальное входное разрешение: 1920x1200; диагональ изображения: от 27" до 300" (68-762 см); минимальная дистанция проецирования: один м; яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 3200 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 10 000 / 12 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии LumiSense, ColorBoost3D, BlueLightShield и ColorSafe IIРежим; Football mode Интерфейсы: 2х HDMI 1.4a, 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 1х USB-A; встроенная аудиосистема: 3 Вт; уровень шума: 47 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±40°.

acer_h6541bd_700.jpg

Новый DLP‑проектор Acer H6541BD

Проектор Acer H6541BD уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 54,9 тыс. руб.

