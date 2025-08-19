Новые офисные мыши от Acer

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России две новые офисные мыши OMW401 и OMR408. Обе модели получили симметричный корпус, который позволяет управлять мышью как левой, так и правой рукой. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Проводная мышь Acer OMW401

В OMW401 используется сенсор с регулируемым разрешением 1000/1600/2000 DPI. На корпусе расположены четыре кнопки, включая колесо прокрутки и кнопку изменения уровня DPI. Ресурс нажатий доходит до 3 млн. Новинка подходит для работы с офисными приложениями и навигации в интернете.

Проводное подключение осуществляется при помощи 1,8-метрового кабеля USB-A. Мышь весит 105 грамм. Новинка доступна как в черном, так и в белом цветах.

Беспроводная мышь Acer OMR408

Сенсор OMR408 позволяет регулировать разрешение, переключаясь между значениями 1000 и 1600 DPI. На корпусе также расположены четыре кнопки, в их числе – колесо прокрутки и кнопка изменения уровня DPI. Ресурс нажатий составляет до 3 млн. Отдельно предусмотрен отсек для хранения USB-ресивера/батарейки.

Беспроводное подключение мыши осуществляется при помощи USB-ресивера 2,4 ГГц. Модель весит 105 грамм. Работает OMR408 от одной батарейки AA. На выбор доступны черная и белая расцветки.

Новинки доступны для заказа в Merlion.