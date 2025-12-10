В продажу поступил 2K-монитор Acer SH322QUA

На российском рынке представлен ультратонкий монитор Acer SH322QUA. Это 31,5‑дюймовая модель с разрешением WQHD, рассчитанная на дизайн и работу с графикой. Устройство предлагает большую рабочую область, удобный набор интерфейсов и технологии защиты глаз в тонком и минималистичном корпусе для профессиональных и домашних офисных пространств.

Acer SH322QUA рассчитан на тех, кто часто работает с изображениями и видео: большой экран облегчает компоновку интерфейсов, а IPS‑панель обеспечивает стабильную картинку без искажений цветов под разными углами. Повышенная частота обновления гарантирует плавную работу интерфейса и комфортный просмотр контента.

Модель Acer SH322QUA использует 31,5‑дюймовую IPS‑матрицу с разрешением 2560x1440 пикселей (WQHD). Такого комбо достаточно для комфортной работы с несколькими окнами, просмотра видео и игр, поскольку 2K-разрешение обеспечивает высокую чёткость и плотность пикселей, более заметную на больших экранах.

Сочетание ультратонкого корпуса с дизайном ZeroFrame и минимальными рамками с трёх сторон монитор выглядит футуристично, а соотношение полезной площади экрана к корпусу составляет 89%. Это решение также упрощает работу в мультиэкранных конфигурациях.

IPS‑матрица в Acer SH322QUA обеспечивает широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали, поэтому картинка не искажается при просмотре сбоку. Вдобавок панель гарантирует стабильную цветопередачу, подходящую для макетирования, работы с интерфейсами и базовой цветокоррекции. А равномерность подсветки и цветовой тон поддерживают корректное восприятие градаций.

Запаса яркости в 300 нит в мониторе Acer SH322QUA достаточно для комфортной работы при искусственном или дневном освещении, а поддержка HDR 10 расширяет диапазон отображаемых тонов и помогает точнее видеть детали в светлых и тёмных областях изображения.

Монитор Acer SH322QUA предлагает слегка повышенную частоту обновления в 75 Гц, что даёт плавность при прокрутке интерфейсов, веб-сёрфинге и видео в большинстве рабочих сценариев. Заявленное время отклика составляет 1 мс, что минимизирует шлейфы при перемещении элементов на экране. Эти параметры сбалансированы под задачи дизайна и видеомонтажа.

Acer SH322QUA оснащён расширенным набором портов с учётом потребностей дизайнеров и творческих людей. На корпусе расположены разъёмы: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 и 1x USB‑C с поддержкой передачи видео и подачи питания мощностью 65 Вт по протоколу Power Delivery. Это позволяет подключать ноутбуки и заряжать их по одному кабелю. Наличие интерфейса USB‑C превращает монитор в удобную станцию для мобильной работы и упрощает подключение современных ноутбуков, планшетов или смартфонов.

Также в мониторе предусмотрены встроенные динамики мощностью 2x1 Вт, которых достаточно для прослушивания подкастов и просмотра видео. Кроме того, тут есть и аудиоразъём на 3,5 мм для подключения наушников или колонок.

Несмотря на крупный 32-дюймовый экран, Acer SH322QUA может похвастаться тонким корпусом UltraThin толщиной в 7,2 мм (в самом тонком месте) и минималистичной подставкой, благодаря чему он вписывается в любое рабочее место. При этом эргономичная подставка позволяет регулировать высоту экрана на 100 мм над уровнем стола, наклонять вперёд/назад на -5°~25° и поворачивать влево/вправо на 360°. Монитор также поддерживает крепления VESA 75×75 мм для настенного монтажа или использования в связке с настольным кронштейном.

В мониторе Acer SH322QUA предусмотрены фирменные технологии защиты глаз, включая Flickerless для устранения мерцания подсветки, BlueLight Shield для снижения вредного синего свечения, а также Low Dimming и ComfyView для уменьшения утомляемости глаз путём подстраивали яркости под окружающее освещение. Эти функции особенно полезны при длительных сессиях редактирования или при работе в условиях тёмной комнаты.

Acer SH322QUA — выбор для дизайнеров, монтажёров и офисных пользователей, которым важна большая рабочая область, удобное подключение ноутбуков одним кабелем через USB‑C с зарядкой 65 Вт и относительно точная цветопередача. Модель предлагает практичный набор функций и строгий минималистичный дизайн, делая рабочее место аккуратным и функциональным.

Монитор Acer SH322QUA уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 24200 руб.