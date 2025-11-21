На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5

На российском рынке представлен флагманский игровой монитор Acer Nitro XV275KP5, созданный для геймеров, создателей цифрового контента, дизайнеров и профессионалов, которым важны высокая точность цвета и максимальная производительность. Модель получила 27-дюймовую IPS‑панель с разрешением 4K UHD, подсветкой Mini‑LED со 1152 зонами локального затемнения, частоту обновления 160 Гц и расширенный набор интерфейсов.

Благодаря высокой точности цветопередачи, поддержке HDR 1000 и игровым технологиям Acer Nitro XV275KP5 одинаково хорошо подходит как для обычного гейминга, так и для работы с графикой, монтажа видео, создания сложных 3D-сцен и другого контента.

Монитор Acer Nitro XV275KP5 оснащён 27-дюймовой IPS‑матрицей с разрешением 3840x2160 пикселей (4K UHD). Подсветка Mini‑LED с 1152 зонами локального затемнения обеспечивает высокий контраст, глубокие тёмные сцены и насыщенные цвета. Яркость в пике достигает 1000 нит, а антибликовое покрытие делает работу комфортной при любом освещении.

Матрица Acer Nitro XV275KP5 охватывает 95 % цветового пространства DCI‑P3 и отображает 1,07 млрд цветов, обеспечивая высокую точность цветопередачи для работы с видео, монтажом и графикой. Благодаря заводской калибровке с показателем Delta E<2, панель сохраняет естественные оттенки и детализированные тёмные сцены. А с помощью фирменного ПО Acer Display Widget можно тонко настраивать яркость, контраст, цветовую температуру и рабочие профили.

Acer Nitro XV275KP5 предлагает оптимальную частоту обновления в 160 Гц при разрешении 4K. Продвинутая адаптивная технология Dynamic Frequency & Resolution поможет достичь более высокого показателя в 320 Гц при снижении разрешения до Full HD. Такое решение полезно в играх и киберспортивных дисциплинах, где важна максимальная скорость.

Время отклика панели составляет 1 мс (GTG), что минимизирует смазывание и задержки, а адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium Pro устраняет разрывы изображения и обеспечивает плавность кадра даже в самых динамичных сценах.

Монитор Acer Nitro XV275KP5 предлагает оптимальный набор портов для ПК и актуальных консолей: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB‑C с подачей питания до 90 Вт, 2x USB-A и 3,5-мм аудиовыход для наушников или колонок. Встроенные динамики отсутствуют. Наличие USB-хаба с KVM-переключателем позволяет использовать один набор мыши и клавиатуры сразу с несколькими компьютерами без необходимости переподключения.

Acer Nitro XV275KP5 оформлен в фирменном стиле игровой серии Nitro с безрамочным дизайном ZeroFrame и чёрным матовым корпусом. На задней панели предусмотрена фоновая подсветка. Подставка позволяет приподнимать экран на высоту до 150 мм над уровнем стола, наклонять дисплей в пределах от −5° до +25°, поворачивать влево/вправо на ±25°, а также переводить в портретный режим при необходимости. Также производитель предусмотрел совместимость с креплениями VESA 75x75 мм для настенного монтажа.

Флагманский монитор Acer Nitro XV275KP5 получил ряд фирменных технологий Acer VisionCare для защиты зрения. В нём реализованы функции Flickerless для устранения мерцания, BlueLightShield для снижения вредного синего свечения, а также Low Dimming и ComfyView, которые снижают нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях, работе с графикой и стриминге. Эти режимы позволяют использовать монитор часами без усталости глаз и оптимизируют изображение в зависимости от яркости и цветовой температуры окружающей среды.

Монитор Acer Nitro XV275KP5 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 56166 руб.