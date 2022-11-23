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Ухо сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний



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23.11.2015 Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре 1
12.08.2015 Человека превратили в гигантский тачпад. Видео 1
30.06.2015 Наушники и аудиоплеер Astell & Kern: сногсшибательный звук в кармане 1

Публикаций - 163, упоминаний - 163

Ухо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11103 18
Samsung Electronics 9667 12
Microsoft Corporation 23395 6
LG Electronics 3530 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Samsung - Harman - JBL 191 4
Yandex - Яндекс 5551 3
Intel Corporation 11624 3
Huawei 3459 3
Nvidia Corp 3203 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Lenovo Group 2151 1
Центел - Центральный телеграф 408 1
Xiaomi 1254 1
HP Labs 57 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
BBK OPPO Electronics 318 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Самолёт ГК 1649 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Почта России ПАО 1973 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 7
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 518 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 652 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 1
Google Android 12432 12
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 75 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 3
Samsung - Harman - JBL Endurance Dive 3 2
Samsung - Harman - JBL Reflect Contour 3 2
Samsung - Harman - JBL Endurance Sprint 4 2
Samsung - Harman - JBL Reflect Mini 2 2
Apple iPod 1531 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 2
Microsoft Windows 2000 12612 1
Apple Books Store - Apple iBooks Store 25 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Microsoft Windows 2528 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Cresyn - наушники 9 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Huawei AppGallery 174 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Microsoft Office 3405 1
Acer Iconia 93 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 1
Microsoft Windows 7 1874 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
Путин Владимир 2696 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 21
Япония 12847 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
Африка - Африканский регион 3256 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Румыния 709 1
Америка 2151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - Сибирь 2004 1
Германия - Берлин 697 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Таиланд - Королевство 720 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
Полидиметилсилоксан (ПДМС) - линейный полимер диметилсилоксана 5 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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