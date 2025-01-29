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Rosa Virtualization обеспечила виртуализацию видеокарт для ИИ в НИИ ЛОР

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи (СПб НИИ ЛОР) разработал и внедрил систему искусственного интеллекта (ИИ) для настройки кохлеарных имплантов «Эскулап-КИ». Эта технология, использующая нейронные сети, позволяет автоматически прогнозировать параметры настройки аудиопроцессора импланта, обеспечивая точность более 95%. Для эффективного распределения вычислительных ресурсов при работе ИИ в институте была развернута отечественная система виртуализации Rosa Virtualization, позволившая увеличить количество пользователей, одновременно использующих вычислительные мощности.

«Во многих ИИ-решениях вся память одной видеокарты выделяется только одному пользователю, даже если его задачи занимают лишь 10% от общего объема. Наша система позволяет распределять ресурсы так, чтобы несколько пользователей могли одновременно работать с одной видеокартой. Это значительно повышает эффективность использования оборудования и ускоряет выполнение задач. Без такой гибкости процесс был бы сложнее и затратнее», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании НТЦ ИТ «Роса», разработчика платформы виртуализации.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) СПб НИИ ЛОР, на базе которого функционирует ИИ, включает серверное оборудование российского производителя Delta Computers, а также две видеокарты Nvidia A100 с 80 ГБ видеопамяти каждая. Благодаря Rosa Virtualization стало возможным гибкое распределение графических ресурсов между пользователями, что критично для работы с медицинскими ИИ-алгоритмами.

ИИ-система «Эскулап-КИ» значительно упрощает процесс настройки кохлеарных имплантов. Ранее специалистам требовалось несколько дней или даже недель, чтобы вручную подобрать оптимальные параметры аудиопроцессора для пациентов. Теперь нейросети анализируют данные телеметрии и за 10-15 минут формируют точные настройки, обеспечивая более быструю адаптацию пациентов к слуховым устройствам. Это сокращает сроки реабилитации, снижает нагрузку на специалистов и повышает качество слуховой адаптации пациентов.

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Директор СПб НИИ ЛОР, профессор, доктор медицинских наук Владимир Дворянчиков подчеркнул значимость внедрения этой технологии: «Использование искусственного интеллекта позволяет значительно ускорить процесс настройки кохлеарных имплантов, что критически важно для пациентов. Теперь все тестирования и прогнозирование параметров процессора занимают не более 10–15 минут вместо нескольких дней традиционной настройки».

Таким образом, применение Rosa Virtualization обеспечило эффективное распределение ресурсов и повысило производительность ИИ-системы, что позволило не только ускорить процесс настройки кохлеарных имплантов, но и расширить возможности многопользовательской работы с медицинскими нейросетями.

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