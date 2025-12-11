В России создали носимое устройство подавления аппетита, снижения стресса и нормализации сна через стимуляцию блуждающего нерва

На российский рынок выходит Neem — первое отечественное носимое устройство для неинвазивной стимуляции блуждающего нерва, предназначенное для снижения массы тела, управления стрессом и нормализации сна в домашних условиях. Технология основана на запатентованной методике taVNS и активирует собственные регуляторные механизмы организма без диет, медикаментов и хирургического вмешательства; выход устройства на рынок планируется в середине января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Хилби».

Устройство создано при непосредственном участии научной группы Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, а в основе разработки лежит российский патент RU 2 823 458 C1 «Способ снижения массы тела при ожирении чрескожной стимуляцией блуждающего нерва», зарегистрированный 23 июля 2024 года. Весь путь от первоначальной гипотезы до готового продукта занял около четырех лет.

Клиническая валидация методики была проведена в формате рандомизированного исследования с участием 100 пациентов с ожирением первой степени. В группе, где стимуляция действительно происходила, группа из 32 пациентов (82,1%) достигла снижения веса более чем на 5%, тогда как в группе с плацебо — только пять пациентов (11,6%) достигло таких показателей. При этом без каких‑либо специальных диетических рекомендаций у пациентов, получавших истинную стимуляцию, изменились пищевые предпочтения в пользу менее калорийной пищи и снизилось потребление простых углеводов.

Блуждающий нерв — ключевой элемент парасимпатической нервной системы, который участвует в регуляции аппетита, энергетического обмена, стресс-реакций и сна. По сути, блуждающий нерв, или вагус, — это коммуникационная магистраль между мозгом и внутренними органами. При избыточной массе тела чувствительность к сигналам насыщения снижается, что ведёт к перееданию и хроническому дисбалансу. Предпосылками к разработке технологии стали рост распространённости метаболического синдрома и ожирения, а также постоянный повышенный уровень стресса и дефицит сна у значительной части населения.

«Ожирение и нарушение пищевого поведения, неправильные пищевые предпочтения, употребление углеводистой пищи, сладких газированных напитков — это суть того, что лежит в основе развития болезней цивилизации. Сейчас больше людей умирает от последствий метаболического синдрома, чем от инфекционных и онкологических заболеваний. Это проблема комплексная и междисциплинарная. Она и государственная, она и производственная, она и семейная, она и репродуктивная, она и педиатрическая. Я абсолютно согласен с подходами, которые направлены на то, чтобы немедикаментозными, неинвазивными методами лечить глобальную эпидемию, пандемию ожирения», — сказал Юрий Павлович Успенский, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской терапии им. профессора В. А. Вальдмана СПбГПМУ Минздрава России, главный внештатный специалист‑гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Санкт‑Петербурга.

На этом научно‑клиническом фундаменте была создана потребительская разработка Neem. Устройство представляет собой компактный автономный модуль с кабелем и клипсой‑электродом, фиксируемой на козелке левого уха. Neem реализует принцип чрескожной аурикулярной стимуляции блуждающего нерва (taVNS): устройство генерирует электрические импульсы, воздействующие на афферентные волокна нерва в области ушной раковины и активирующие центры регуляции пищевого поведения. Такое воздействие запускает собственные регуляторные механизмы организма без применения диет, медикаментозной терапии и хирургического вмешательства.

Регулярная стимуляция блуждающего нерва с помощью Neem ускоряет наступление физиологического насыщения, снижает тягу к перееданию и способствует нормализации метаболизма. Дополнительно воздействие на вагус помогает уменьшить уровень гормонов стресса и выровнять циклы сна, что особенно актуально на фоне роста хронической тревожности и дефицита отдыха. Устройство поддерживает две основные программы стимуляции: режим «Снижение аппетита» ориентирован на коррекцию пищевого поведения и контроль массы тела, а режим «Нейробаланс» направлен на снижение стресса и улучшение качества сна.

Стимуляция блуждающего нерва относится к клинически изученным и безопасным методикам нейромодуляции и может осуществляться как при помощи имплантируемых устройств, так и неинвазивно — методом чрескожной аурикулярной стимуляции taVNS. Чрескожный метод ушной стимуляции обладает более благоприятным профилем безопасности и меньшим числом нежелательных явлений по сравнению с имплантируемыми устройствами. Возможные побочные эффекты taVNS ограничиваются локальным раздражением кожи (менее 1% случаев) и легкими головными болями (менее 0,5%). Воздействие противопоказано лицам младше 18 лет, беременным и пациентам с выраженными нарушениями сердечного ритма.

Генеральный директор компании «Хилби» Дмитрий Полторак подчеркивает, что Neem является результатом нескольких лет научной работы: «Мы потратили несколько лет на исследование и тестирование запатентованой методики. Это на 100% российское устройство, производство находится в Санкт-Петербурге, в Новоорловской особой экономической зоне. Мы начинаем презентовать Neem в России, но, безусловно, будем распространять по всему миру. Наша цель — в 2026 г. реализовать в России не менее 100 тыс.устройств. Потенциально заинтересованная аудитория только в нашей стране — больше 25 млн человек, именно столько людей в нашей стране страдает ожирением».

Старт продаж Neem на российском рынке запланирован на 15 января 2026 г. Приобрести устройство можно будет на официальном сайте и маркетплейсах. Обсуждается, что далее компания сможет увеличить выпуск устройств и, в том числе, выйти на рынки других стран.