Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC

Poly анонсировала новые модели гарнитур серии Voyager 4300 UC в своей линейке беспроводных Bluetooth-гарнитур Voyager. Спроектированная с учётом новых форматов работы, гарнитура серии Voyager 4300 UC соединит сотрудников и станет решением для продуктивной работы из дома или офиса.

Стиль работы изменился, и беспроводная гарнитура серии Voyager 4300 UC освободит сотрудника от привязки к рабочему месту, позволяя перемещаться в радиусе 50 метров от компьютера. Она предлагает высокое качество звука c множеством возможностей для подключения по доступной цене. Гарнитура серии Voyager 4300 UC свободно подключается к смартфону или компьютеру через USB-адаптер BT700, который входит в комплект, обеспечивая гибкость в течение дня.

Гарнитура позволяет держать под контролем одну из самых распространенных ситуаций во время удаленных совещаний — выключенный микрофон. Устройство оснащено удобной кнопкой отключения микрофона, чтобы пользователь оставался единственным, кто услышит посторонние звуки на заднем фоне. Функция Dynamic Mute Alert оповестит, если начать говорить с выключенным микрофоном, поэтому больше не придется разговаривать с самим собой и просить прощения за выключенный микрофон.

Гарнитура серии Voyager 4300 UC предлагает гибкость в работе с выбранным партнером. Версия, сертифицированная для Microsoft Teams, оснащена специальной кнопкой Microsoft Teams, которая мгновенно вызывает приложение Teams и визуально оповещает об уведомлениях. Для проведения собраний в Zoom подойдет гарнитура, сертифицированная Zoom. Она оснащена функцией удаленного управления вызовами, а также синхронизирует отключение микрофона, чем упрощает процесс коммуникации.

Poly анонсировала новые гарнитуры серии Voyager 4300 UC

В любом месте, дома или в офисе, гарнитура серии Voyager 4300 UC обеспечивает высокое качество звука. Технология Acoustic Fence блокирует фоновый шум так, что собеседнику слышен только голос говорящего. А технология Poly SoundGuard Digital отвечает за безопасное и комфортное прослушивание с естественным звучанием, обеспечивая качественный звук для всех участников разговора.

Джон Ламарк, вице-президент и генеральный директор направления голосовой связи и профессиональных гарнитур Poly, сказал: «В течение последних 18 месяцев мы наблюдали стремительный рост спроса на гибкое, надежное и доступное решение для сотрудников, работающих удаленно или в офисе. Серия Voyager 4300 UC сочетает в себе высокое качество звука, свободу перемещения и комфорт в течение всего дня, а также возможность подключиться из любого места, откуда бы ни работал сотрудник».

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Согласно последнему исследованию Frost & Sullivan, мировой рынок профессиональных гарнитур Bluetooth UC вырос на 88,2% в 2020 г. и составил $591,6 млн. «Поскольку компании и сотрудники делают ставку на гибридную работу в будущем, решающее значение имеют правильные коммуникационные устройства, способные поддержать этот формат, — сказал Мохамед Алаа Саайед, директор направления ИКТ и научный сотрудник направления Connected Work компании Frost & Sullivan. — Серия Poly Voyager 4300 UC сочетает в себе гибкость подключения и высокое качество звука по доступной цене».

Серия Voyager 4300 UC — это также: простая настройка и использование в офисе или дома без помощи ИТ-специалистов; возможность носить гарнитуру в течение всего дня и беспроводное соединение на расстоянии до 50 метров, чтобы не привязываться к рабочему месту. Гарнитура доступна в стереофонической версии — для двух ушей, или в монофонической — для одного уха; дополнительная база Voyager Office, которая также служит зарядкой, для тех, кто пользуется настольными телефонами. В качестве альтернативы можно приобрести подставку для зарядки Voyager 4300 UC — она поддерживает устройство заряженным и в любой момент готовым к использованию (продается отдельно, также совместима с гарнитурой Voyager Focus 2); поддержка по всему миру с Poly Lens — это служба поддержки персональных устройств, двухлетняя ограниченная гарантия и доступ к стандартной поддержке Poly. Для еще большего спокойствия доступна услуга платной подписки Poly+, которая предлагает круглосуточную техническую поддержку персональных устройств по всему миру и гарантию в течение трех лет.

Серия Voyager 4300 UC продолжает популярную линейку Bluetooth-гарнитур и наушников Voyager. Стоимость устройств — от $209; доступны по всему миру. Устройства появятся в России позднее в 2021 г.