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Canyon представила новые беспроводные наушники. Фото

Техника

Бренд Canyon представил новую беспроводную гарнитуру CNE-CBTHS1 в формате TWS. Новинка представлена в черном и белом цветах.

Наушники отличаются качеством звучания, возможностью принимать и совершать телефонные звонки, а также предоставляют возможность использовать голосовые помощники — все это можно делать, не прикасаясь к смартфону, при помощи функции handsfree. Особое расположение микрофонов обеспечивает стереозвук при телефонных звонках, что делает общение более комфортным. Защита от влаги уровня IPX4 позволяет использовать наушники во время пробежек и интенсивных тренировок.

CND-TBTHS1 оснащены современной версией беспроводной связи Bluetooth 5.0, которая, в отличии от предыдущих версий, обеспечивает более чистый звук, более стабильное и быстрое соединение, а также значительно большее время работы. Кроме того, наушники автоматически соединяются друг с другом и с устройством при извлечении из кейса после настройки сопряжения.

Кейс для зарядки оснащен специальным магнитом, который обеспечивает легкое, удобное и надежное закрытие. Как только вкладыши отправятся в кейс, встроенная функция автоматической зарядки мгновенно начнет их заряжать. На это требуется всего два часа, которые обеспечат до четырех часов работы гарнитуры. Для зарядки бокса наушников используется кабель micro-USB. Емкость батареи наушников – 45 мАч, а зарядного бокса – 300 мАч. Для зарядки бокса наушников используется кабель micro-USB. В комплект входят три пары вакуумных силиконовых накладок для разных размеров уха.

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Беспроводные наушники Canyon CND-TBTHS1

Приобрести новые беспроводные наушники можно в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

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