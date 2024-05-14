Смартфоны Samsung и Xiaomi таят опасность для здоровья и жизни россиян. Они облучают своих владельцев сильнее других

Смартфоны компаний Samsung и Xiaomi, популярные в России оказались самыми опасными с точки зрения уровня вредного излучения. Они «фонят» сильнее других – все пять наиболее небезопасных мобильников произведены этими компаниями. Эксперты полагают, что дальше будет только хуже.

Карманный источник вредного излучения

Компании Samsung и Xiaomi, чья техника очень востребована среди россиян, оказались на вершине рейтинга самых опасных смартфонов в мире, пишет портал Gizchina. Как оказалось, некоторые их мобильники генерируют избыточное количество вредного излучения, что и «помогло» этим вендорам занять все пять первых мест в рейтинге, составленном экспертами Stocklytics.

Как пишет Gizchina, во время эксплуатации, например, во время звонка, смартфоны используют радиочастотные волны для передачи и приема сигналов. Эти волны, утверждают эксперты портала, излучают определенный уровень радиации.

Это излучение в больших количествах может быть опасным для человека. То, как сильно «фонят» те или иные смартфоны, измеряется коэффициентом SAR (Specific Absorption Rate, удельный коэффициент поглощения). Это показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, в данном случае генерируемого смартфоном, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. SAR измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг).

Xiaomi, так нельзя

Есть две основные градации SAR – поглощение головой при разговоре или телом при общем использовании. Лидером рейтинга, составленным аналитиками Stocklytics, стал смартфон Xiaomi Mi Max 3. Это модель образца лета 2018 г., в течение длительного времени продававшаяся в России и по-прежнему доступная на популярных сайтах с объявлениями. Мощность излучения этого смартфона составляет 1,58 Вт/кг (голова) и около 1,42 Вт/кг (тело) для модели без 5G. Вариант с поддержкой сетей 5G может похвастаться аналогичным излучением для головы, но излучение для тела еще выше – 1,56 Вт/кг.

На втором месте находится еще один смартфон компании Xiaomi – Mi A1, одна из редчайших моделей данного бренда. Она вышла в сентябре 2017 г. и выделяется не только очень высоким уровнем излучения, но и отсутствием прошивки MIUI (в конце 2023 г. ее заменили на HyperOS) – смартфон управляется «чистым» Android. Ее результаты SAR - тревожные 1,75 Вт/кг (голова) и 0,76 Вт/кг (тело)

Различные вариации Mi Max 3 и Mi A1 заняли первые четыре места в рейтинге Stocklytics. Пятую строчку удерживает корейский смартфон Samsung Galaxy A23 в версии с поддержкой сетей пятого поколения. Это модель марта 2022 г., и ее показатели SAR – 1,49 Вт/кг (голова) и 1,25 Вт/кг (тело). В России официально продается модификация этого смартфона без поддержки сетей пятого поколения, но 5G-версию редакция CNews без труда обнаружила на вторичном рынке.

Для сравнения, популярные телефоны Samsung с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 4 и Z Fold 5 тоже демонстрируют повышенный уровень излучения, но он все же ниже на фоне лидеров рейтинга. Так, показатель SAR в случае Z Fold 4 достигает 1,30 Вт/кг (голова) и 1,51 Вт/кг (тело). У Z Fold 5 SAR равен 1,24 Вт/кг (голова).

Чуда ждать не стоит

Отчет Stocklytics также проливает свет на потенциальное влияние технологии 5G на рост уровня излучения современных смартфонов. Эксперты полагают, что влияние это будет негативным благодаря более широкому частотному диапазону 5G.

Однако, согласно тому же отчету, нет никакой связи между наличием 5G-модуля и высоким уровнем SAR. Также этот параметр совершенно не зависит от года выпуска смартфона – производители штамповали опасные мобильники раньше и продолжают делать это сейчас.

Но среди старых моделей действительно немало наиболее безопасных с точки зрения уровня SAR устройств. Так, например, вышедшие в 2016, 2017 и 2020 гг. Apple iPhone 7, Google Pixel 3a и 4А соответственно находятся едва ли не в конце рейтинга Stocklytics благодаря очень низкому SAR – в диапазоне от 1,36 Вт/кг до 1,39 Вт/кг (голова).

Xiaomi Долгие годы у Mi Max 3 был всего один недостаток - из-за своих габаритов он не помещался ни в кармане, ни в сумке. Теперь недостатков два

При всем этом нельзя сказать, что Xiaomi и Samsung выпускают исключительно супервредные мобильники. Отчет гласит, что смартфоны Samsung линеек Galaxy Note 10, A55 и A35, а также Xiaomi Redmi 5A и Note 7 Pro имеют относительно низкие показатели SAR.

Как защититься

Эксперты портала Gizchina приводят несколько способов защиты от излучения, исходящего от смартфонов. В частности, они рекомендуют во время разговора использовать громкую связь, чтобы не держать мобильник у уха. А тем, кто не хочет делиться подробностями разговора с окружающими, они посоветовали использовать гарнитуру, притом обязательно проводную – беспроводные работают по технологии Bluetooth, а это все те же радиоволны.

Вторая рекомендация касается времени, которое тратится на беседу. Чем быстрее закончится разговор, тем меньшее воздействие смартфон окажет на голову владельца.

В тех местах, где почти нет сигнала сотовой сети (в России это, как правило, автодороги и железнодорожные пути, а также крошечные населенные пункты), лучше держать телефон в режиме полета. Пытаясь поймать сигнал, смартфоны начинают «фонить» сильнее. Также эксперты рекомендуют по максимуму отказаться от голосовых вызовов в пользу текстового общения.