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Бюджетные TWS-наушники Oppo Enco W11 с продолжительностью работы до 20 часов представлены в России

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Oppo представляет в России новые беспроводные наушники Oppo Enco W11, ключевыми особенностями которых стали 20 часов работы при подзарядке от кейса, стабильная передача сигнала с минимальной задержкой и встроенные драйверы диаметром 8 мм, обеспечивающие чистый звук и насыщенные басы.

Oppo Enco W11 легко синхронизируются с устройством: достаточно всего один раз подключить наушники в настройках Bluetooth, и затем сопряжение гарнитуры будет происходить автоматически при открытии кейса. Сенсорный контроль упрощает управление музыкой и звонками, позволяя быстро переключать треки, вызывать голосового ассистента и настраивать громкость при помощи длинного тапа по правому или левому наушнику.

Наушники Oppo Enco W11 могут работать на одном заряде до 5 часов, а при подзарядке от кейса – до 20 часов, при этом 15 минут заряда гарантируют целый час прослушивания музыки. Параллельная передача данных по Bluetooth с малой задержкой и дополнительный микрофон для шумоподавления при звонках обеспечивают стабильное подключение и отсутствие шумов. Кроме того, новые наушники обладают степенью защиты от пыли и воды стандарта IP55.

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Oppo Enco W11

Эргономичный дизайн наушников полностью соответствует форме уха. А для наиболее удобной и надежной посадки предусмотрен набор мягких силиконовых амбушюр разного размера.

Динамические драйверы диаметром 8 миллиметров с титановым покрытием и беспроводная передача аудио гарантируют чистое звучание и глубокие басы. В устройстве реализован особый внутриканальный дизайн, который подавляет внешние шумы при использовании гарнитуры.

Oppo Enco W11 будут представлены в белом цвете. Новинка будет доступна с 21 августа 2020 г. по цене 3 990 рублей.

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